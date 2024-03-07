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藍：陸仍盼與台交流溝通

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）。記者黃仲明／攝影
國民黨副主席夏立言（右）及國民黨大陸事務部主任林祖嘉（左）。記者黃仲明／攝影

剛結束訪陸的國民黨副主席夏立言昨表示，此行可確認國民黨和大陸當局是有效溝通聯繫的管道，中國大陸的台協共一五四個，國民黨會繼續溝通，不會因外界阻擾而停止。他也預告，未來會繼續訪問大陸，加強對大陸交流合作互動對話，增加台海局勢穩定。

國民黨大陸事務部主任林祖嘉表示，「我們覺得陸方還是希望維持台灣既有的交流溝通，希望和平統一、和平發展態勢沒有改變」。

夏立言此行前往廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海及崑山，最後從杭州返台。

在金廈事件上，夏立言表示，國民黨此行沒說過一句話是逾越或附和任何人，民進黨甚至批評他們怎麼想來監督政府；國民黨作為立院最大反對黨，責任義務就是要監督政府的施政作為，他對民進黨的發言感到非常不齒，完全不了解民主政治真諦。

林祖嘉說，黨主席朱立倫行前有交代我方立場，除了表達遺憾、慰問，希望盡快查明真相，後續才能妥善處理；但很遺憾，最近幾天民進黨政府在國內的政治操作令人擔心，大陸國台辦公開對民進黨政府批評字眼非常強烈，民間及網路言語更為激烈，若無法妥善處理、完全忽視大陸政府和民情反應，是非常危險的。

兩岸關係 金廈海域

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