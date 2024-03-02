管碧玲駁冷血 摸記者臉「試體溫」

金廈海域翻船案延燒，海委會主委管碧玲昨天在立法院表示，海巡執法的正當性依舊會堅持，但無意升高政治的對立，此外和對岸的協商持續，且有很高的期待，雙方都有版本，目前都在收攏，談判也在進行中。

海巡署與陸方代表昨晚「夜襲」，召開第十二次的閉門會議，但會後雙方未受訪。

昨天原本上午十時海巡署與陸方代表要進行雙方的閉門會議，但至下午五時許，雙方卻一直未出現，讓海巡署副署長許靜芝與陸委會官員苦等一天，疑似被「放鴿子」。但晚間九點多傳出雙方要在浯江飯店「密會」，記者到場時海巡署與對方代表已進入會議室協商，會議時間大概四十分鐘。

之後陸方代表離場，面對記者詢問低調未回應，但記者詢問是否有共識，陸方代表「點頭」不語，引起揣測。許靜芝在晚間十時離開會場，面對記者詢問「有共識嗎？為何這麼晚開會？是想避開記者嗎？」他都未回應，只面無表情、一言不發地上車離開。

管碧玲昨表示，協商內容雙方都有約定，結論尚未出爐前不便透露，現在是最後斟酌階段，請大家給一些耐心，靜待後續持續用善意對家屬人道撫慰。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮公開點名管碧玲，隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇，「極為冷血」。

管碧玲昨天手摸男記者的臉回應，「你看看我的體溫」。國民黨立委王鴻薇說，不管是男對女、女對男，這樣隨便身體觸摸已構成性騷。

立法院內政委員會召委高金素梅下周一安排海委會專案報告，名稱為「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」。管碧玲表示，不接受專案報告名稱，那是違背事實的名詞定位。

高金素梅說，昨天下午管碧玲坐在立院院會首長席上發文：「不接受內政委員會專案報告的名稱」，並將書面報告自行更改名稱，管碧玲的作法前所未見，傲慢無比。專案報告名稱，源自於海巡署二月廿二日直播記者會的名稱「○二一四金門海巡隊CP-1051艇與大陸漁船碰撞案記者會」，請管先刮刮自己鬍子。