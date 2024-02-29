陸船翻覆事件 國台辦、陸委會互槓

陸船翻覆釀二死事件，海巡署與陸方代表團經過九天的協商，始終未有共識，原本傳出昨天要開會，但媒體在陸方代表下榻的飯店守候了一整天，海巡署人員都未到場；據消息指出，因為雙方協商後，將改為用書面「致歉」，雙方目前都在內部討論，如何把想表達的文字，更佳理想化。

不過，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨公開點名海委會主委管碧玲，重批她隱瞞真相、推諉卸責、謊話連篇，不僅對遇難者沒有一句道歉，還對善後工作不斷設置障礙，「極為冷血」；同時否認兩岸在金門密集談判是「協商」，只是對善後處理事宜「溝通」。

陸委會則反批，中共的指控「歪曲事實」，強調這絕非誠心處理這件不幸事故的正確方式。海巡署也說，主委管碧玲第一時間即指示撫慰家屬，對案情全面檢討，國台辦指控冷血非事實。

兩岸如何因應台海局勢升高，成為昨天國台辦記者會焦點。朱鳳蓮多次以「二一四惡性撞船事件」形容這次事故，指事件發生半個月來，民進黨當局「沒有表達任何歉意」，要求盡快公布事實真相、嚴懲相關責任人、向家屬道歉，以及滿足家屬合理訴求；重申絕不允許此類事件再發生，大陸保留採取進一步措施權利，一切後果由台方承擔。

海巡署副署長張忠龍指出，此案為執法個案，並非如國台辦所稱惡性撞船事件，更無涉政治，呼籲國人理性看待。

陸委會表示，中共無視我方司法部門全力積極調查肇因，以及主管部門誠意對待家屬等善後處理的努力，反而汙衊抹黑我方掩蓋事實。我方再次呼籲陸方必須尊重台灣的司法體制，靜待台灣檢方完成調查及公布客觀公正的事實真相，才能使家屬盡快得到真正的撫慰。

國安高層表示，我方願意解決問題，雙邊溝通仍在進行，該有的人道關懷也會全力處理。但中方要求道歉，就是不承認我方的執法權，這會被認定是片面作為。

據透露，歷經多日的協商，雙方都已略顯疲態，態度也都有些軟化，目前陸方考慮同意將「公開道歉」，改成「書面致歉」，約定各自提出想法與內容，用文字來做表述，但由於這篇文字的確不好寫，雙方昨天都在內部討論，決定延後明天再議，尋找彼此都能接受的平衡點。

至於大陸海警船在金廈海域常態化執法，恐造成該海域「釣魚台化」，朱鳳蓮聲稱，大陸海警常態化巡查，有利於維護相關海域正常秩序，並再度否認「禁限制水域」存在。

至於金廈海域情勢是否會持續升高甚至演變成常態行為，國安高層表示，無法純然預期對岸的行為模式，只能看相關單位在此海域的監偵能否到位、能否掌握與應對。

由於兩位生還漁民交接時，大陸紅會人員並未簽署交接證書，金門紅會也否認簽署遣返人員移交證書，這次究竟是依「金門協議」或「兩岸共打協議」，朱鳳蓮說，大陸是「接回」兩名生還漁民，並非「遣返」，也否認兩岸密集談判是互動「新模式」，泉州紅十字會受家屬委託，與台灣方面就事件善後處理事宜進行「溝通」。