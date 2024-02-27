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王鴻薇：外島密錄器不足

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

大陸快艇翻覆事件延燒，海巡執法未即時蒐證引爭議。國民黨立委王鴻薇昨天直指，離、外島地區海巡密錄器不足，嚴重影響海巡人員執法權。國民黨立委徐巧芯則在臉書貼出一張ＬＩＮＥ對話截圖，質疑海委會主委管碧玲到處在綠營群組內下指導棋。

王鴻薇指出，根據海巡署資料，配賦各分署密錄器數量計一八二三台，現有一六○七台，編裝率八成八；但這次發生金門海巡爭議的金馬澎分署配賦三九八台，現有二○四台，編裝率五成一，東南沙分署編裝率更只有二成三。

王鴻薇表示，管碧玲日前提到，海巡署全數欠缺逾三千台密錄器，以今年第二預備金全數支付。但海巡署二○一九年至二○二三年以後逐年編列密錄器預算，五年只採購一三五八台，過去五年為何無法補足？明年要籌補三○六一台，如此的行政效能真的有辦法補足？她批評，管碧玲跟蔡英文總統一樣，每次發生事故只會複製貼上用「全面檢討裝備」來回應，完全沒有對症下藥。

此外，徐巧芯前晚揭露一張廿三日ＬＩＮＥ對話截圖，內容談及此次陸船翻覆事件，並請託群組內的成員協助說明，幫忙支持海巡。她質疑，管碧玲是否到處在有綠營政治人物的群組內下指導棋，請大家幫忙擦屁股？在真相未明之間，管碧玲應該公開對全民說，而不是只私下偷偷摸摸跟特定綠營政治人物說、拜託他們出來幫忙。

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