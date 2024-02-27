延簽證續談 陸代表場外回報上級

陸船在金門海域翻覆事件進入第十三天，大陸海警船在金廈海域日夜巡弋讓氣氛緊繃，金門許多漁民暫緩出海捕魚，避免事態擴大。我海巡署和大陸死者家屬代表昨天下午第八度會談，雙方對公開道歉及事故定調究竟是自行翻覆或海巡艇撞翻無法達成共識，我方對於陸方要求發還遺體及領回被查扣陸船也難以同意，雙方重回談判起點。

據了解，陸方代表團七人的入台證簽證已到期，但因談判未有結果，已獲延期；雙方仍會持續溝通。

海巡署和大陸家屬代表原本每天舉行上午、下午兩場會議協商，但因前天第七次談判破裂後，昨天上午不見海巡署官員赴陸方住宿的飯店，陸方成員步出飯店面對守候的媒體記者採訪也不發一語，媒體原推測雙方談判觸礁，再碰面的時間可能會延後，想不到昨天下午三點半左右，海巡署副署長許靜芝等人突然抵達飯店和陸方晉江紅十字會高級顧問兼泉州台辦副主任李朝暉等人會談。

陸船事件昨天談判，海巡署副署長許靜芝（左二）會後步出會場。記者蔡家蓁／攝影

雙方碰面約半小時後中場休息，陸方人員走到戶外「咬耳朵」，打電話回報給大陸的上級，隨後雙方再度會談約廿分鐘即各自離開，雙方人員離開會場的神情都顯得嚴肅。

知情人士透露，雙方近幾次協商會議，陸方家屬始終強調不信任台灣海巡及司法單位的調查結果，要求發還兩具遺體、歸還查扣的陸籍快艇，也疑似要求改由大陸官方調查；我方對此堅不讓步，承辦檢察官也不同意。另外，陸方要求我方公開道歉，海巡署僅同意發放慰撫金、未同意道歉，海巡署認為一切要等檢察官調查結果出爐，此時道歉恐影響事實認定，「雙方態度強硬，已從海上執法糾紛陷入兩岸面子之爭」。

金門一名商界重量級人士說，近日大陸海警派大型艦艇加強巡查，目的就是給台灣更大壓力。他說，目前金廈海域白天有七、八艘大陸海警船出沒，夜間也有三、四艘巡弋，大陸海警廿四小時日夜不停進逼，頗有示威意味；金門感受到兩岸氣氛愈來愈緊繃，漁民明顯減少出海捕魚，有漁民說「非常時期，要更小心。」

另外，近日社交平台有網友透過影片比對，指其中一名生還者身分神似中國大陸南部戰區海軍潛員隊一級軍士長陳祖軍，質疑當事人身分、動機不單純。金門地檢署表示，對此一消息不知情，也無法回應；海巡署人員也表示無法證實真假，無法評論。