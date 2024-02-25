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二備金買密錄器 立委批管碧玲行政怠惰

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇／台北報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報系資料照片

金廈海域二名陸人死亡事件，爭議燒至國內，我國海巡由於執法過程未全程錄影，致責任難釐清，衍生成海巡人員是否配備足夠密錄器。行政院宣布動用第二預備金為海巡人員購置密錄器。國民黨立委王鴻薇昨點名海委會主委管碧玲行政怠惰，質疑執法過程真沒有密錄器錄影？

王鴻薇說，面對種種疑問，管碧玲只用「以第二預備金支應海巡署全數執勤人員欠缺的密錄器」來轉移「沒有錄影畫面」的問題。

王鴻薇質疑，海委會前主委李仲威民國一○八年接受前立委趙正宇質詢，就回答海巡人員執勤、出海都有安裝密錄器。趙提出臨時提案，建議海巡署研議配發密錄器予基層海巡人員。民國一○八年後，海委會、海巡署要逐年編列密錄器預算，怎麼會五年過去了，還在要用二備金？

對於金廈海域爭端，行政院副院長鄭文燦昨天出席活動時表示，海巡署、地檢署有把過程向大家說明，這是「三無船隻」，沒有船舶名字、登記、靠岸證明。過去在禁制海域的「三無船隻」，漁民非常反彈，海巡接到通報以後都會進行海上執法；近年有驅離、登檢及部分帶回，是常態工作，對船難事件也有海上救援。

鄭文燦說，海上執法是保護合法漁民權益，意外發生後，希望把真相攤在陽光下，讓司法單位釐清，目前調查報告還沒有完成，這也是第三方責任險理賠基礎，這部分就尊重海委會和地檢署調查跟理賠程序。

兩岸關係 李仲威 海委會 海巡署 王鴻薇 管碧玲 趙正宇 鄭文燦 金廈海域

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