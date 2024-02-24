陸船翻覆事件兩岸角力…官方爭面子 家屬要裡子

陸船翻覆事件，陸方代表與海巡昨經過一天的閉會協商無果，整起事件陷入膠著，知情人士透露，這就是一場角力，只是兩岸官方要的是「面子」，家屬重視「裡子」則是真相與撫慰金，只是過往都是兩岸紅會協商，這次則是陸委會與大陸紅會協商，兩方不對等也造成彼此沒共識，例如連入台證是否展延也是爭點之一。

陸方晉江紅十字會派遣兩批人員陪同死者家屬與海巡署人員閉門會談，知情人士透露，第一批來金的陸方代表與家屬以兩岸交流名義申請入台證，陸委會核准共三天，廿日入境，翌日起算，僅到昨天為止。第二批昨天來金，只核准一天，當天到達、當天就須離開，依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，正常情況不能延，特殊情況可以延期，兩批共十四人的入台證都是昨天到期，團員對於簽證時間過短也不滿。

該人士指出，因談判破裂，陸委會眼見談不下去，也說證件無法展延，陸方代表隨即強硬說，要全部撤離返陸，陸方代表和陸委會原本僵持不下，後來經過協商，只要願意談，陸委會方面會放寬，最後共七人留下來處理後續事宜。至於給死者家屬的撫慰金，海巡署已釋出誠意。

整起事件已歷經多次閉門會議，雙方的落差在哪？金門立委陳玉珍說，就她了解，陸方一直覺得沒有當初的影像，且海巡從一開始說「蛇行翻覆」到現在講「碰撞翻覆」，前後說法不一，讓陸方有疑慮，這可提供軌跡圖佐證，若彼此認知不同，可按法律程序由第三方勘驗。

馬祖立委陳雪生說，這次意外追逐過程有無密錄器影像是疑點，他知道海巡都有密錄器錄影，為何這次沒有？必須說明。他說，不要苛責海巡弟兄，白船只要越界就是割網，海巡接到命令就會去追，可能會有蛇行，蛇行之間有無碰撞也是有問題，真相務必弄清楚。

陳雪生說，中國大陸民情沸騰，兩岸兵凶戰危，兩邊沒對話，是不是可以找金馬縣長、金馬立委去溝通，授權金門、馬祖縣政府協助安撫民眾，我方執法過程是否有偏差，有不對就講不對，有什麼關係？不能因為這事情引起兩岸緊張。

針對簽證被指過短問題，陸委會到昨晚為止未進一步說明。