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海巡署洽談撫慰金 只揭露查緝陸船前30秒錄音惹議

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭王勇超／連線報導
陸籍快艇翻覆致死案持續延燒，陸方要求盡快查清真相。海巡署昨在金門舉行記者會說明，透露正在洽談撫慰金，雖對執法未錄影致歉，但強調過程合法。記者蔡家蓁／攝影
陸籍快艇翻覆致死案持續延燒，陸方要求盡快查清真相。海巡署昨在金門舉行記者會說明，透露正在洽談撫慰金，雖對執法未錄影致歉，但強調過程合法。記者蔡家蓁／攝影

金廈海域翻船事故的兩名死亡陸籍船員家屬昨晚接受本報專訪，直指陸船是被海巡艇撞翻，痛批海巡署謊言不斷，因而拒絕火化遺體，並要求道歉、賠償。海巡署官員昨承認查緝過程中因追逐「船身曾多次接觸」，並表示若有共識就會賠償，正洽談撫慰金，雖對執法未錄影致歉，但強調過程合法，「希望擱置政治，人道優先」。

翻船後通聯「無關案情」

海巡署、金門地檢署昨天先後開記者會說明。海巡署還原當初追緝陸船經過，指因陸船急向右轉，才撞上左側的海巡艇，因此翻覆，現場播放無線電錄音，說明查緝前的過程，全長不到卅秒。記者要求提供翻船後的通聯錄音，但海巡署指後續都是救助程序，社會比較關注如何發生，「無關案情，也涉及偵查不公開」，但此說法也引發爭議。

海巡署官員表示，不會迴避責任，將持續協調，會尊重家屬意願，有共識就會賠償，目前已在談撫慰金。是否涉及過失致死？官員表示，由檢方偵辦中，分署不迴避，若判決有責任，一定會負責。

金門海巡隊副隊長陳建文說，全隊密錄器有九台，僅供卅五噸巡防艇輪流領用。海巡署坦言，未全程錄影導致家屬無法了解事實真相，也讓社會有很多爭議，感到抱歉，已積極配合檢方調查，相信司法調查可還原事實，未來會加強教育訓練。

陳建文說，現有ＣＰ艇未裝設全船監視系統，也未配備密錄器，未來出勤將全數補足四名執勤人員設備。

還原金廈海域爭端 製表／都會地方中心、司法社會中心、大陸中心
還原金廈海域爭端 製表／都會地方中心、司法社會中心、大陸中心

政院補助三千密錄器

海委會主委管碧玲昨晚在臉書表示，海巡署尚缺密錄器的數據揭露後，行政院長陳建仁透過秘書長李孟諺通知，海巡署共欠缺三○六一具密錄器、需經費二一五○萬元，加上卅五艘ＣＰ艇應設置固定式錄影設備，全由第二預備金支付。

陳建文還原事發經過，發現陸艇捕魚時，海巡艇決定部署取締，艇長開啟指示燈、警報器快速逼進，追上陸艇後，「它往東航行，我們西北往東南，一分多鐘內陸船不斷蛇行，要擺脫海巡登艇檢查」，過程中陸艇拒檢且不斷輕微甩尾，海巡要登檢就須貼往船隻，一定會有輕微碰撞，後來陸艇急向右轉，船尾朝左邊甩，海巡艇在陸籍快艇左邊，陸籍快艇撞上海巡艇後，因反作用力反彈失去平衡後才翻覆。

海巡艇見狀立即搜救，拉起落水漁民，但第三名漁民浮出時已無生命徵象，急救後仍回天乏術，最後海巡派水下搜救員，才從翻覆陸艇上的駕駛艙拉出死亡多時的船長。

金門地檢署表示，徐姓漁民表示「陸船案發時加速逃逸，兩船有發生碰撞」；王姓漁民說「當時船速很快，沒有感覺船被推撞」，二人對海巡隊執行程序均無意見。金檢則表示，檢方未就本案的責任歸屬表示意見，只曾證實雙方船隻曾有碰撞，未判定因碰撞導致翻覆。

兩岸關係 李孟諺 海委會 海巡署 管碧玲 過失致死 金廈海域 陳建仁

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