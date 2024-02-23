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陸媒批狡辯「一切後果台承擔」

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供

針對大陸兩船員於金門海域溺死案，大陸官媒人民網海外版欄目「日月談」昨天以「民進黨當局荒誕行徑豈止冷血無情」為題，刊文抨擊台方行徑「草菅人命」，強調應盡快查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，更稱「民進黨當局若繼續狡辯頑抗，大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔」。

文章表示，台方以粗暴和危險的方式對待大陸漁船和船上人員，是造成這起人命悲劇的根源。而台方以「大陸漁船進入禁止、限制水域」這種站不住腳的說法為由，更凸顯這一草菅人命行徑的於理不合和冷血無情。

文章指出，廈門距離金門僅約十公里，台方將金門和小金門島附近數公里皆畫為禁限制水域，令福建臨近縣市漁民出海時一不小心就會「越過雷池」，大陸漁民只是隨洋流追尋魚群，就算偶爾不慎進入所謂禁區，民進黨當局大可好言相勸，何至於如臨大敵、拿槍拿炮，使大陸漁船船覆人亡？何況兩岸同屬一中，台灣是中國領土不可分割的一部分，根本不存在所謂禁限制水域。

文章批評，台方毫不尊重正常生產作業的大陸漁民權益早已有之，此次更讓兩位大陸漁民平白枉死。台方追逐、驅趕大陸漁船過程中，撞傷大陸漁船、用橡皮子彈擊傷大陸漁民的事也時有發生。

文章指出，兩岸同胞是一家人，很多事本來都可以商量著辦。民進黨當局不承認「九二共識」，自斷兩岸溝通管道不說，遇到分歧還總是「急赤白臉」，無事生非、小題大作，激化兩岸對立對抗。

九二共識 兩岸關係 漁民 金廈海域

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