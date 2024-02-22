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蔡正元分析金廈海域危機：對岸3招恐讓台股大跌、各國撤僑

聯合新聞網／ 綜合報導
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供

我海巡於14日在金門海域查緝中國大陸越界漁船，釀成兩名大陸漁民死亡。事發後，大陸國台辦表態稱，廈金海域不存在所謂「禁止、限制水域」。緊接著陸海警在19日出動至少6艘海警船，巡查金廈海域並強行登船臨檢我方觀光船，馬祖海域則在昨(21)日下午也出現3艘大陸執法船隻，讓兩岸關係陷入緊張。前立委蔡正元針對此事在節目中表示，對岸可能會採3招因應這次海域事件，影響所及恐將讓台股大跌，各國也可能出現撤僑動作，不得不慎。

蔡正元21日在政論節目《頭條開講》說，大陸海監船屬低度武力船隻，大陸此舉可能在於暗示、示警。「現在開始派海監船，到你所謂禁限制水域來晃一晃，看看有沒有環保、有沒有汙染？你的船、機有沒有照規定走？你可以管，我為什麼不能管？」。

蔡正元更說，目前大陸的舉動似乎打算採3步驟進行，在先宣布台灣沒有禁止限制水域後，再來可能是「只有我可以執法，你不能執法」，最終就是讓金門的補給船上不去。

蔡正元說，因為大陸的目標始終是台灣本島，並不會真正對金門怎麼樣，但只要金門的補給船上不去，「台灣股市會不會大跌？各國會不會撤僑？再來就針對澎湖，甚至是台灣本島」。

蔡正元更簡單表示，從金門到澎湖，最後一步就是台灣本島，這樣的情況下，包括日本、菲律賓和美國可能都會開始撤僑。他認為，海洋委員會主委管碧玲說謊在前，就很難變成只是一個法律問題。

針對是否有碰撞情事，管碧玲昨日也出面表示，有關案情部分，海巡署的說法被認為難昭公允，所以她一直說「我們不偏不倚，大公無私，請檢察官偵辦還原真相」，但有關隱匿碰撞這件事與案情無關，必須替他們說明。

兩岸關係 海巡署 管碧玲 蔡正元 金廈海域

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