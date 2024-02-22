陸警登我遊艇…府仍不讓事件升溫 我釋善意盼陸接球

陸籍「無名船」事件持續發酵，總統府昨天仍未公開回應，第一線仍由海委會發言。而根據我國安人士表示，我方一開始研判，兩岸都希望降溫，但最近我方觀光遊艇被陸方海警登船臨檢，明顯有示警的意味，但我方仍然不打算讓整起事件升溫。

民進黨政府知情人士說，政府團隊的因應，除了持續且即時掌握相關動態外，在態度上，維護水域安全及漁民權益的態度仍是堅定的；但在溝通上，會保持善意、穩健審慎處理，像近期海委會主委管碧玲、海巡署皆盡力協助罹難者家屬，妥善處理相關事宜。

知情人士指出，由於事發船隻出現在金門限制、禁止水域，且是沒有船名、船舶證書、船籍登記的「三無船舶」，過去兩岸雙方執法機關都依據兩岸條例進行相關水域執法工作，但是許多「三無船舶」仍然持續侵擾，海巡署是依法行政、並無惡意；為維護漁民權益，主管機關將持續依法維護漁民海上作業安全，依循理性原則，完成常態性巡護任務。

據透露，我方從十四日事件發生後到現在，目標一貫都是要「降溫」，因此，管碧玲近期發言都採柔軟基調，但柔軟能否有成效，必須視陸方態度而定。我方希望陸方讀懂善意訊號，願意「接球」。

有官員私下表示，我方執法絕對依照原有的規定，希望對岸能聽得進去。

另有國安人士評估，我方一開始研判，兩岸都希望降溫，但是最近我方觀光遊艇被陸方海警登船臨檢，很明顯有威脅、示警的意味，或許和中國大陸內部民情高漲有關，但我方並不打算讓事件升溫。

據了解，執政黨也透過管道在黨內溝通，避免發言造成對立情勢升高，最近民進黨立委言行克制，可以看出端倪。