陸海警巡金廈海域強登我遊艇 金門海巡隊派艦艇護航

兩岸金廈海域爭端升溫，中國大陸昨至少出動六艘海警船巡查金廈海域，並在金門大二膽海域、五通水道附近，強制登船臨檢我方觀光遊艇約半小時，金門海巡隊獲報後派遣艦艇前往護航，伴隨觀光船返回金門。陸委會昨晚證實，針對快艇翻覆案兩名留置陸籍人員，主管機關已安排於今日依法令遣返，呼籲陸方有關部門提供相應協助。

大陸海警局前天宣稱將在金廈海域常態化巡查，我金廈遊輪「初日號」遊艇昨下午行經金門大二膽海域、五通水道附近時，突遭福建海警局強制登船臨檢約半小時，遊客、船員卅多人發現是大陸海警，飽受驚嚇。金門海巡隊派海巡艇前往應處，伴隨「初日號」於傍晚五時許返抵金門，乘客下艇後心有餘悸直呼「嚇死了、很怕，害怕回不了台灣 」。

福建海警船（圖）昨天強制登上我金門藍色公路「初日號」臨檢約卅分鐘。圖／讀者提供

6艘海警船 緊貼我水域外圍航行

據「中國港口網」訊息，在大陸海警局宣布巡查行動後，昨上午即有四艘大陸海警執法船在金廈海域出沒，午後增至六艘，一度分成兩隊圍繞金門航行。從航行軌跡看，多數時間緊貼金門地區「禁止、限制水域」外圍航行。陸方巡查一直持續到昨晚，其中包括出動近百公尺的大型執法船。

針對快艇翻覆事件後續處理，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，福建省、泉州市有關方面持續與船員家屬溝通，決定由泉州市紅十字會等派人陪同家屬於今日赴金門，接回兩名生還人員並處理善後事宜。台灣有關方面應對船員家屬及有關人員赴金門提供便利，做好安排，認真對待他們的正當關切，配合處理好善後事宜，避免進一步傷害兩岸同胞感情。

快艇翻覆案2留置陸人 今天遣返

陸委會昨回應，自十四日發生陸籍快艇越界違法捕撈不幸翻覆事件以來，對於不幸罹難者的家屬，陸委會即積極協調海委會、海巡署與海基會等機關團體，妥適協助處理善後事宜。針對兩名留置陸籍人員，主管機關已安排於今日依法令遣返，呼籲陸方有關部門提供相應協助，以利兩人返陸。

陸委會強調，兩岸交流互動應基於理性平等、相互尊重，以利兩岸累積善意與良性互動。我方再次呼籲兩岸互相合作，以理性務實的態度共謀策進之道，增進兩岸人民福祉。

海基會昨晚表示，陸方昨下午提供擬申請赴金門處理善後的家屬與相關人員名單，海基會即委託旅行社向移民署金門服務站送件，預定昨天發證。海基會將派專人趕赴金門，對於今日抵達金門的大陸家屬提供人道關懷。

針對陸方稱金門無禁限制水域，威脅邊防海域，國防部昨表示，中共各式船舶進入禁限制水域，國防部均已納入「國軍突發狀況處置規定」應處；而國軍本不直接介入、不升高衝突原則，保持監控，若海巡提出支援需求，依令應援。