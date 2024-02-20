學者：陸登我遊艇臨檢 增兩岸擦槍走火風險

大陸海警昨在金廈海域「常態化巡查」，除出動海警執法船繞金門航行，還登我遊艇臨檢。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳表示，此舉將增加兩岸擦槍走火風險，但不會失控，示警離外島未來應更關注「灰色地帶」威脅。亞太和平研究基金會執行長董立文說，陸方此舉恐逼兩岸退回互相軍事威脅騷擾的冷戰狀態，對雙方都沒好處，尤其是金馬居民。

張五岳說，兩岸欠缺互信，陸方行為增加擦槍走火風險，但目前雙方克制，均不樂見此案造成緊張情勢上升，且考量金門與廈門聯繫密切，又是大陸推動福建建設兩岸融合發展示範區的重要對象，兩岸關係應不至於因此事件失控。

張五岳分析，陸方藉海警巡查，企圖凸顯我方依兩岸關係條例對禁限制水域規定是單方面宣示，非兩岸簽署的協議；另外，前年時任美國眾議長裴洛西訪台後，大陸已多次公開否認、突破「海峽中線」，此次再否認金廈有「禁止、限制水域」對陸方也是主權的展現。

董立文說，中共再度借題發揮，對兩岸人民，尤其是金門馬祖和福建沿岸人民都沒好處。他說，海委會明確表示越界陸籍船舶是「三無船舶」，本就是兩岸共打優先取締對象，國際上甚至被定義為海盜船、幽靈船，可能涉及走私偷渡，目前為止兩岸官方均未公布詳情，「或許還為中共保留一個台階下」。

董立文分析，金馬本就獨立於大陸管轄外，周邊海域由我方事實管轄，並長期存在「禁止、限制水域」默契，若陸方不再遵守這一默契，逼我方對其騷擾做出回應，可能將讓兩岸回到互相頻繁軍事威脅騷擾冷戰狀態。另一方面，禁限制水域是依兩岸條例在一國框架下，我方不稱為領海或毗連區是對陸方最大善意，「你不承認的話，不是逼著我們搞台獨嗎？」

【記者洪哲政／台北報導】淡江大學戰研所助理教授林穎佑表示，中共聲稱要常態化執行任務，我方應可利用機會，以海巡署執法單位為主，作為與中共互動窗口，在非傳統安全與人道救援、海上執法上，創造互動溝通的機會，「危機也是轉機」，但我方必須警醒，因應中共可能利用執法產生的意外，將原本灰色地帶衝突，結合法律戰意涵施加在我國，類似海上執法過程可能會出現的意外，是否會被衍生成為中共將行動升級的藉口？必須有所提防。