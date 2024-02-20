陸6海警登檢盤查 「初日號」34人驚魂

大陸海警前天宣布將在廈金海域開展常態化執法行動後，昨天下午就在大金門烏沙角西北方海域登檢我國金廈遊輪「初日號」，讓卅四名遊客、船員飽受虛驚。海巡署表示，因烏沙角外多淺灘，初日號航行時略偏向大陸地區而遭陸警強制登檢約半小時，我海巡艇獲悉後馳赴應處，伴航初日號返回水頭碼頭。

初日號是金門海上觀光船，陸方也有類似觀光船至金門外海遊覽。海巡署表示，我海巡署艦艇對無故意違法或誤入我方水域的大陸船舶，均以廣播驅離，從未登檢，呼籲陸方秉持和平、理性，共同維護金廈海域安寧，同時提醒國人海上活動避免靠近大陸一側水域，以維安全。

金門區漁會也加強對漁民宣傳，提醒切勿越界作業及從事違規行為，若碰到與陸方海事糾紛或公務船攔查應先通報漁會電台、海委會和海巡署協助。據了解，金廈海域連日大霧，漁民大多停泊港內整理漁船，減少出海。

海巡署指出，昨天下午三時許，金門藍色公路金廈遊輪「初日號」搭載我國籍十一名船員及廿三名遊客從金門水頭碼頭出港，繞行金門海域導覽，由於烏沙角外多處淺灘，故初日號航行略偏向大陸地區，在行經金門大二膽海域、五通水道附近（大金門烏沙角西北方二點八浬）時，遭兩艘大陸福建海警局海警船併靠登檢。

陸方六名海警人員在下午四時四十七分登檢，於船艙查驗航行計畫、船舶證書、船長船員證照及船長簽名，傍晚五時十九分離船，前後約卅四分鐘。

海巡署表示，第十二巡防區雷達及紅外線熱影像系統發現大陸海警船併靠登檢後，立即派遣海巡船艦前往應處；編號一○○三九海巡艇於下午五時卅三分趕抵現場，掌握狀況後，伴航初日號返回水頭碼頭。

海巡署說，會運用「雷達」、「守望」、「巡邏」三道監偵綿密偵蒐，也會跟國防部等單位全天候共同掌握對岸及周遭海域動態，依法維護漁民海上作業安全，請漁民放心出海。

正推動金廈大橋公投的金門縣前議員陳滄江表示，大陸快艇事件持續發燒令人憂心，金門跟大陸很近，兩邊漁民作業都有準則，海巡署查緝非法捕魚是職責所在，遭遇時採取驅離或激烈追逐可以討論，不應無限上綱，尤其現在兩岸關係不是很好，希望不要因此讓陸方激烈反應，造成兩岸緊張提升。

金門翁姓漁民說，金門人未捕魚時，一些沒牌的大陸漁船晚上就過來，天亮前再離開，海巡人員也沒辦法。陳姓漁民則說，兩岸漁民有默契，不會打架，「相信大陸講是這樣講，但有一定的節制，不至於擦槍走火。」