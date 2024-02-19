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籲兩岸在快艇事件別情緒放話 綠前民代憂：海峽中線消失

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
金門海巡隊日前查緝一艘越界的中國籍漁船，對方在逃逸過程中翻覆釀成兩死。圖／金門海巡隊提供
金門海巡隊日前查緝一艘越界的中國籍漁船，對方在逃逸過程中翻覆釀成兩死。圖／金門海巡隊提供

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，引發各界討論，民進黨金門縣前議員陳滄江，其實這類事件過去很多，執法上有什麼問題可以討論，但不應無限上綱，現在兩岸應該拿出智慧解決，討論賠償責任、慰藉家屬，而非情緒放話；現在是還有海峽中線，若沒有了中線會很混亂。

陳滄江表示，大陸快艇事件還在發燒令人憂心，其實金門跟大陸很近，兩邊漁民作業都有準則，海巡署去查緝非法捕魚是職責所在，若是因非法漁船而去執法那無可厚非，只是說手法是驅離就好，還是激烈追逐可以去討論，總之造成死亡事件就是不好，但不應該無限上綱，尤其現在兩岸關係不是很好情況下更雪上加霜。

陳滄江呼籲，兩岸權責單位應該要拿出智慧，不要各自放話，總是要處理事情，應該就賠償責任、如何慰藉家屬，好好坐下來談，其實非法捕魚事件過去就很多次，大陸也了解，所以要用智慧，不要情緒放話。

陳滄江提到，在金門廈門間的漁民交易行為，其實大家都知道很多年了，大家都有潛規則，而這當中牽扯到一些利益問題，又聽說金門海域近期黃魚非常多，很多漁民捕魚賺得非常大。

陳滄江表示，如今發生不幸事件，希望不要因這事件讓陸方激烈反應，造成兩岸緊張提升，應該讓家屬趕快過來，我方用很誠意方式撫慰家屬，也要有讓陸方接受的方案，不要說兩邊都很強硬；現在是還有海峽中線，若將來中線都沒有了，那會很混亂。

針對外界關注家屬何時會到金門，福建金門地檢署主任檢察官施家榮表示，金門地檢正全力加速相關調查，並持續請海巡署聯絡死者家屬，待家屬到場後，會保障家屬有陳述意見之權利。

海巡署也說，目前正透過紅十字會聯絡，已經有聯繫到家屬，但因為還要經過申請，細節時間還要再確定，我方也希望家屬可以早點到金門處理大體後續；相關人員遣返，線也正在處理中。

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，引發各界討論，民進黨金門縣前議員陳滄江呼籲兩岸好好用智慧解決問題。記者蔡家蓁／攝影
大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，引發各界討論，民進黨金門縣前議員陳滄江呼籲兩岸好好用智慧解決問題。記者蔡家蓁／攝影

海巡署 金門 陳滄江

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