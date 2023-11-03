做功課還來得及！2023ITF「逛旅展小技巧」不藏私 加碼餐券、機票、飯店這些必看

一年一度的餐旅業大拜拜來囉！今年的ITF台北國際旅展從11/3至11/6在南港展覽館一館盛大展開，你是否也做好功課到場搶券了呢？除了有聚餐必備的優惠餐券外，還有逛旅展要筆記的重點，記得看完再出發！

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

台北萬豪酒店

這次旅展推出了「千元有找」的自助餐券，一套10張，每張855元，約原價61折(平日使用)，還有首次推出的鐵板燒海陸套餐雙人券，每張5000元，1人2500元，約65折，也有線上旅展，將持續到11/6晚上11：59，沒在現場買到的人回家還有機會。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

寒舍集團

瞄準頂級客，礁溪寒沐推出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」，有超優惠的「21折」折扣，每組10張，要價400000元；最吸睛的是台北艾麗推出的「樂游券」，只要599元，就能體驗到獲得《富比士旅遊指南》推薦的台北最佳戶外泳池；而台北喜來登的「十二廚平日雙人自助下午茶券」1400元及寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1760元(最低72折起)等自助餐券也是必需入手的商品。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

台北六福萬怡酒店

推出每日限時限量20組「敘日平日午晚餐暢享券套券組」(1組5張，贈送2張)5750元，原價10626元，54折)，可在台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳享自助百匯平日午晚餐一客，或平日下午茶兩客。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

凱撒飯店

聯合餐飲券旅展價720元，原價1188元，約6折，有買10送1、買20送2的優惠，全台4家飯店通用。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

理想大地渡假飯店

位於花蓮的理想大地渡假飯店，今年在旅展現埸推出限定的「團購買六送一」，平均一張住宿券4800元； 也有適合全家出遊的「包棟旅遊」超值優惠，每棟最少可住12人，朋友聚會也很適合，而且在旅展現場買住宿劵就有「童話水岸理想星巴克」的免費接駁。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

華航

線上旅展推出全航線享優惠，亞洲熱門航點如香港、新加坡，大家愛去的日本航點熊本、高松，機票都萬元有找，另外有精選航點的票價從85折起計價；也在今年新開航的布拉格航線，還能搭配維也納規劃雙點進出的行程；11/15前購買機票，還能登錄票號參加抽獎，有機會把免費機票帶回家。

旅展現場有更多超值的餐券和住宿券，可以先思考、規劃旅遊的目標、日期，再到現場去找適合的票券，才不會眼花撩亂唷！接著要提醒大家一些逛旅展的小技巧，提醒大家別失心瘋亂買，才不會誤入陷阱唷！

餐券、住宿券以7折為分水嶺

先說結論，7折上下的餐券、住宿券才達到「能買」的標準，7折以上幾乎可以不考慮。各家業者摩拳擦掌就為了這一年一度的大拜拜，精銳業務盡出，但隨著物價上升，成本也跟著上升，7折差不多踩在售價跟成本的邊界，恰好是消費者撿到便宜、業者也能賺錢的平衡點。

過年餐券買起來

再過幾個月就是農曆過年囉，不管是年菜或是到時候要上館子、飯店宴請親友，都可以趁旅展先「超前布署」，記得問問是否可以用餐券兌換外帶菜色，或是過年時使用餐券的注意事項，以免買了餐券卻沒辦法用、反而浪費錢。

圖／ ITF 台北國際旅展臉書

卡過年機位、日航罕見參展

明年農曆過年不想在國內過的，旅展也是一個搶票的好時機，無論是到東南亞或是東北亞，更別說這回還有罕見參展的日本航空，加上日航和華航會有「共掛」的狀況，選擇也更多，要出門過年的記得快點下手。

注意特殊條件

餐券、住宿券多有特殊時段無法使用的規定，例如平假日的區別、假日可能要加價使用，還有期限到什麼時候，如果到期之後要如何使用。

現場專屬優惠為主

因為疫情和許多人無法到場的關係，大部分業者都配合線上旅展，有些餐券、住宿券可以回家想想再作決定，要專攻的是那些到現場才有的限時優惠，換句話說，線上有的就可以緩緩，現場獨賣的優惠才是該認真搶的目標。

記好各家信用卡優惠

目前已經列出多家在旅展有滿額禮優惠的信用卡，想要花大錢買餐券、住宿券的人記得要帶上有優惠的信用卡，還能集紅利、哩程或是直接現金回饋；也要記得把卡費繳一繳、清出額度好刷大筆的商品。

套裝行程記得先看這點

有許多人還是偏好購買旅行社推出的套裝行程，可以先看行程是與哪家航空公司合作，如果不是一般航空而是廉航，雖然價格低廉，但也會影響到買伴手禮的空間，沒辦法買得過癮也會很掃興。

延伸閱讀：

．年度最大檔！ ITF台北國際旅展開跑 10家up「展場獨賣」精選餐券、住宿券、福袋統統有

．2023「新北歡樂耶誕城」11/17開跑！ 打造最大天幕耶誕樹+3D光雕投影 4大燈區+7大絕美光廊搶看