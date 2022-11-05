ITF國際旅展／國家風景區亮點旅遊館 豐富伴手禮等你來拿

【旅奇傳媒/編輯部整理】111年11月4-7日在南港展覽館一館盛大展開，今年由交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處統籌設置「國家風景區亮點旅遊館」(攤位號碼：K1313)，攜手13個國家風景區管理處和觀光圈旅行業者聯合推出轄內特色遊程，現場囊括食、宿、遊、購、行亮點遊程及活動資訊。優惠好康多多，包羅萬象的活動遊程任君挑選，民眾也可以趁此機會了解各國家風景區的自然與人文特色，深度探索各地文化與臺灣之美。

▲「國家風景區亮點旅遊館」攜手13個國家風景區管理處和觀光圈旅行業者聯合推出轄內特色遊程。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供 ▲「國家風景區亮點旅遊館」攜手13個國家風景區管理處和觀光圈旅行業者聯合推出轄內特色遊程。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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▲現場來到東北角的展攤，有特別的加碼好禮大放送。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供 ▲現場來到東北角的展攤，有特別的加碼好禮大放送。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

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