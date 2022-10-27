2022 ITF線上旅展／住宿最低下殺34折！台北美福大飯店人氣「彩匯」自助餐73折、超值美食通用券快半價

一年一度的餐旅業「大拜拜」-ITF台北旅展來了！11/4到11/7將在台北南港展覽館一館開跑，隨著疫情趨緩，各家飯店推出的餐券、住宿券、優惠券折扣更勝從前，像是台北美福大飯店裡超高人氣的「彩匯」自助餐餐廳推出了下殺69折的下午茶餐券，以及34折含一泊一食的住宿券等，都能在搶先開跑的線上旅展中先買到，無論是想放鬆吃下午茶或度假住宿的需求都能滿足，精打細算的你還不揪團買起來！

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

位於大直的台北美福大飯店自即日起至11/13，推出線上旅展，優惠與現場購買相同；人氣最高、總是大排長龍的「彩匯」自助餐推出了平日下午茶、平日午餐、平日晚餐三種不同餐期的餐券：平日下午茶雙人券1760元(原價73折)，平均1人880元、平日下午茶四人同行券3360元(原價69折)，平均1人840元；平日午餐雙人券2900元(原價82折)，平均1人1450元；平日午餐單人券5張6900元(原價78折)，平均1人1380元；平日晚餐雙人券3500元(原價84折)，平均1人1750元；平日晚餐單人券5張8250元(原價79折)平均1人1650元。

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

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而飯店內的潮粵坊港潮餐㕔、米香台菜餐㕔、GMT義大利餐廳、晴山日本料理等四家餐㕔聯合推出了超值的美食通用券，單張優惠價為3180元(原價61折)，一次購買5張套券組為15000元(原價57折)，適合宴會、公司行號聚餐使用，下個年度有宴客需求的可以先規畫購買。

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

折扣最低的住宿部分，有行政客房雙人住宿券5500元(一泊一食、原價34折)、菁英客房四人住宿券(一泊+4人早餐、原價4折)、以及行政客房8799元(一泊二食、原價43折)。以上餐券、美食通用券及住宿券，都能輕輕鬆鬆在線上購買、不用到現場人擠人排隊搶購，提供大家參考～

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

圖／台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei臉書

台北美福大飯店 Grand Mayfull Hotel Taipei線上旅展

彩匯自助餐

平日下午茶餐雙人券(週一到週五) 1760元，平均880/人 73折

平日下午茶餐四人同行券(週一到週五) 3360元，平均840/人 69折

平日午餐雙人券(週一到週五) 2900元，平均1380/人 82折

【套券】平日午餐 單人券5張(週一到週五) 6900元，平均1380/人 78折

平日晚餐雙人券(週日到週五) 3500元，平均1750/人 84折

【套券】平日晚餐 單人券5張 (週日到週五) 8250元，平均1650/人 79折

超值美食通用券

可用餐㕔：潮粵坊港潮餐㕔、米香台菜餐㕔、GMT義大利餐廳、晴山日本料理

單張：3180元 61折

【套券】五張：1500元 57折

住宿券

行政客房雙人住宿券(一泊一食)5500元 34折

菁英客房四人住宿券(一泊+4人份早餐)8800元 4折

行政客房雙人住宿券(一泊早、晚二食)8799元 43折

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