2022 ITF線上旅展／義大皇家酒店年終餐飲住宿優惠搶先看！Buffet吃到飽免690元

2022義大皇家酒店跟隨台北國際旅展的到來，搶先推出「冬季線上旅展」不僅餐飲還要住宿統統都有，這波年末優惠，即日起手刀揪團快搶吧，義大皇家酒店冬季線上旅展真的不能錯過！

圖／義打皇家酒店官網提供

首先在住宿券上，義大皇家酒店推出「2022悠遊趣住宿券 」優惠，原單張4,299元，現在買10張送1張。使用使用住宿券享豪華客房住宿一晚與星亞自助式早餐兩客，若須加人，滿13歲(含以上)單人加價900元，含早餐1客並調整至雅緻家庭房，最多可入住4人喔！更狂的2023年6月30日前入住再享加碼週六不加價(國定連續假日每房每晚仍需加價$1,500)。

義大皇家酒店雅緻家庭房。圖／義大皇家酒店官網提供

至於大小朋友都愛的餐券也推出「2022皇家享食券 」，單張750元，一樣買10張送1張。使用餐券可享有星亞自助餐廳的平日午餐或平日晚餐一客，若再加價200元，則還可享星亞自助餐假日午餐或晚餐一客(包含週六、週日及國定連續連假皆適用)。

圖／義打皇家酒店官網提供

值得注意的是線上旅展每筆訂單需收運費100元運費，單筆訂單購買住宿券5張(含)以上者，可享免運費優惠，另外餐券與住宿券首批票券預計寄出日為2022年11月04日。更多優惠請上官網查詢。

圖／義打皇家酒店官網提供

圖／義打皇家酒店官網提供

延伸閱讀：

．2022 ITF線上旅展／高雄萬豪「線上旅展」搶先賣！入住家庭客房現省19000元，還有餐券買10送2

．2022 ITF線上旅展／台北萬豪「2.7折1泊2食」線上旅展開賣！還有限量50組「Garden Kitchen」買1送1快衝