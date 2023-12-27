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HBL／陳睿訢轟50分 三重逆轉勝晉8強
左手腕彈繃上寫著「扛」，三重商工三年級後衛陳睿訢昨天外卡壓軸戰果真扛起球隊，個人狂轟50分，改寫HBL男甲單場最高得分紀錄，率隊以103：100淘汰南湖高中，搶下最後一張八強門票。
三重第三節曾陷入10分落後，但陳睿訢飆分，張劭安和身高160公分的楊育宸也連射3記三分彈，率隊逆轉勝。教練周敬感動說，「小朋友很棒，扛得住壓力。」陳睿訢3年來即使受傷、不舒服也沒缺席訓練，「他認真要求自己和隊友，韌性非常強。」
HBL一節12分鐘賽制改為10分鐘，男甲單場得分紀錄本由98學年冠軍戰松山高中洪康喬拿下48分締造；陳睿訢一舉超越，全場沒有任何外線出手，飆得50分寫下紀錄。
175公分高的陳睿訢小學五年級接觸籃球，偶像是NBA快艇隊球星衛斯特布魯克。他笑著說，開賽手感就不錯，愈打愈順，有難度的出手也能進球；很開心幫助球隊晉級，「有種壓力釋放的感覺」。
另一場外卡賽，南山高中隊長莊政隆繳出29分、15籃板、15助攻「大三元」，以102：60淘汰三民家商，和三重商工搭上八強末班車，明年1月25日將和光復高中、能仁家商、松山高中、東泰高中、錦和高中和泰山高中爭奪四強門票。
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