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亞錦賽／日本全勝晉冠軍賽 外野手傷退勾出牆面破皮

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
日本隊中外野手逢澤崚介追逐深遠飛球時一腳踩上全壘打牆，再下來時卻已見他倒在地上，牆上則是留下一塊被勾破的裂痕，釘鞋疑似在護墊上鉤了一下。圖／中華棒協提供
日本隊中外野手逢澤崚介追逐深遠飛球時一腳踩上全壘打牆，再下來時卻已見他倒在地上，牆上則是留下一塊被勾破的裂痕，釘鞋疑似在護墊上鉤了一下。圖／中華棒協提供

亞洲棒球錦標賽今天複賽上演「日韓大戰」，業餘社會人組軍的日本隊繼續展現穩定戰力，以5：2擊敗南韓隊，超級循環複賽3勝，先一步進入冠軍賽等待對手。

日本3局下以2安打開局，推進二、三壘有人後，靠暴投和豬原隆雅的安打各跑回1分，第4局再出現3安打、1保送的串聯，矢野幸耶、向山基生的安打各添1分打點，擴大為4：0領先，向山基生於8局下再敲二壘打，單場雙安、貢獻2分打點。

日本由左投秋山翔先發，投6局被敲5安打、失1分，送出8次三振，他在5局上出現1次觸身球、1次四壞球保送及暴投，讓南韓隊不靠安打就得到分數。

南韓隊以1：4進入第8局，金凡錫從片山樂生手中敲出陽春砲，這也是大巨蛋正式啟用以來、打到第10場比賽終於出現第一轟，歷史性首轟無緣納入台灣打者的成就清單內。

意外插曲出現在4局上，日本隊中外野手逢澤崚介追逐深遠飛球時一腳踩上全壘打牆，再下來時卻已見他倒在地上，牆上則是留下一塊被勾破的裂痕，釘鞋疑似在護墊上鉤了一下，最終由擔架抬出場，進入休息室治療。

日本3勝在手，進入冠軍賽，南韓隊則是1勝2敗；晚間中華隊、菲律賓交手，中華隊贏球將與日本隊爭冠，輸球則將形成3隊1勝2敗且對戰互咬，需比較對戰優質率，中華隊較占優勢。

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