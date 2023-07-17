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溫網／復出合拍驚喜奪冠 謝淑薇史翠可娃成最年長大滿貫組合

中央社／ 台北17日電
捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）和謝淑薇合拍，打下溫網女雙冠軍後興奮相互擁抱。 美聯社
捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）和謝淑薇合拍，打下溫網女雙冠軍後興奮相互擁抱。 美聯社

捷克女將史翠可娃去年傳訊息邀請謝淑薇參加溫布頓網球錦標賽，重新感受氣氛，而兩人今年復出後僅花3個月，就奪得在溫網合拍第2冠，並成為大滿貫雙打年齡總和最大雙打組合。

史翠可娃（Barbora Strycova）在2021年3月公布懷孕喜訊，並在同年秋天誕下1子，後來搭檔謝淑薇也因傷缺席2022年賽事，休兵約18個月，兩人直到今年4月才一同在世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽馬德里網球公開賽復出。

謝淑薇今年回歸賽場後，前2站雙打賽事都是與史翠可娃合作，後來暫時改與中國新秀王欣瑜搭檔，而謝淑薇再度發揮自身「百搭」特質，與王欣瑜爆冷奪得法國公開賽女雙金盃。

法網告一段落後，謝淑薇、史翠可娃今年6月伯明罕女網賽才再度合體，加上這次溫網在內，也僅是2人本季攜手參加的第4站賽事。

不過，這組老搭檔在場上依舊默契十足，不僅以非種子之姿躋身溫網決賽行列，決賽還以7比5、6比4戰勝比利時梅丹斯（Elise Mertens）與澳洲韓特（StormHunter）。

「台捷聯軍」繼2019年後再度攜手奪得溫網冠軍，也為史翠可娃最後1次的溫網之旅劃下完美句點。

世界女子職業網球協會（WTA）官網報導，謝淑薇、史翠可娃同為37歲，成為晉級大滿貫雙打決賽年齡總和最大的雙打組合，而美國組合胡珀（LiezelHuber）與芮孟（Lisa Raymond）2011年當時贏得美國公開賽冠軍時，年齡加總為73歲。

「這對我來講猶如童話故事般結局。」史翠可娃透露，這是她最後1次參加溫網賽事，「所以我不能要求更好的結果，我真的太、太、太高興了。」

史翠可娃還分享促成這一切源自於去年1則簡訊，她傳訊給謝淑薇，「讓我們嘗試參加溫網，只是為了回來感受一下氣氛」，而謝淑薇也給予正面回應，到今天兩人拿著溫網的獎盃，這一切都讓史翠可娃直呼「這真的太瘋狂了」。

這1座溫網金盃，也是謝淑薇個人生涯第6座大滿貫女雙冠軍，且個人還寫下驚人的溫網跨季18連勝，而謝淑薇還完成另1項成就，單季連續贏得法網和溫網冠軍，締造「海峽大滿貫」（Channel Slam）壯舉。

謝淑薇透露，對於回歸賽場並沒有抱持的太大的期望，她認為，這樣的心態帶給自己很大的幫助，「我喜歡在球場上自由自在，並盡力制定出適合我的計劃，也確實展現很好的成效」。

溫布頓 溫網

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