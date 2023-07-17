溫網／約克維奇這一敗太傷！7項神紀錄無法達成
塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）在今年溫網決賽和西班牙球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級五盤大戰，最終敗下陣來，這一敗讓他錯失達成7項神紀錄的機會。
首先，約克維奇生涯大滿貫冠軍停在23座，無緣追平傳奇女將寇特（Margaret Court）的24座。第2，約克維奇無法拿下第8座溫網冠軍，追平費德勒(Roger Federer)的紀錄。
第3，約克維奇未成為史上第3位在溫網達成5連霸的球員。第4，36歲的約克維奇未超越費德勒，變成史上最年長的溫網冠軍。
第5，個人溫網34連勝被終結，溫網中央球場10年不敗的神蹟也畫下句點。第6，約克維奇大滿貫27連勝紀錄中止。第7，約克維奇力拼「年度全滿貫」失敗。
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