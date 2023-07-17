溫網／神奇謝淑薇！跨屆18連勝、大滿貫第6冠到手

去年因傷整季免戰，我國網球好手謝淑薇今年復出屢創驚奇，上月法網高捧金盃，溫布頓和捷克老搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）以非種子身份闖進決賽，今天壓軸出戰比利時前搭檔梅騰絲（Elise Mertens）／澳洲搭擋亨特（Storm Hunter），台捷組合再以7：5、6：4勝出，相隔4年再度一起高舉草地大滿貫女雙金盃，謝淑薇生涯第6座大滿貫一併入袋。

溫布頓是謝淑薇成績最好的大滿貫，2013年她和大陸「金花」彭帥首度打下大滿貫金盃，2019年和史翠可娃打下草地大滿貫第2冠，隔年賽事因新冠肺炎疫情停辦，謝淑薇2021年改搭梅騰絲再捧金盃；去年謝淑薇因養傷整年免戰，今年復出成功溫布頓完成跨5年的第3冠，不但是草地大滿貫18連勝，連同上月法網也締造本季14連勝的超狂紀錄。

謝淑薇（左）與史翠可娃（右）奪得溫網女雙冠軍獲勝瞬間。 路透社

同樣是37歲的謝淑薇和史翠可娃，連同今天溫布頓冠軍在內，各自打下32座巡迴賽女雙金盃，其中10冠是一起拿下；產後復出的史翠可娃預計美網後正式退役，今天的冠軍成職業生涯尾聲美好回憶，兩人將共享60萬英鎊（約2421萬新台幣）冠軍獎金。

台捷組合首盤先發球，史翠可娃的發球局先取得40：0絕對領先，卻遭對手連趕3球逼到「丟士」，反而遭到破發，所幸第4局回破；第7局謝淑薇的發球局再遭破發，不過第8局台捷組合也找到突破機會，尤其一次28拍對峙中，謝淑薇製造對手掛網，唯一破發機會也把握住，再將局數扳平成4：4。

我國網球好手謝淑薇（右）與老搭檔捷克史翠可娃（左）奪得溫網女雙冠軍。 法新社

第9局史翠可娃順利保發，第10局台捷組合更連拿3分逼出3個破發及「盤末點」，但梅騰絲都靠發球化解，再將局數追平；第12局亨特發球局，台捷組合再度逼出盤末點，終於在第6個盤末點把握住機會，以7：5先下一城。

第二盤第3局，謝淑薇瓦解2個破發危機，第4局反而趁勢破發，加上史翠可娃保住發球局，台節組合連趕3局後取得4：1領先，但第7局謝淑薇遭破發，遭對手扳平到4：4；第9局史翠可娃發球局，台捷組合連拿4分保住，接續更逼出梅騰絲發球局的破發點和「冠軍點」，第一個機會謝淑薇打出界，第二個機會謝淑薇直接打出變線致勝球，以6：4收下金盃。

謝淑薇（左）與史翠可娃（右）奪得溫網女雙冠軍興奮擁抱。 路透社

【中央社倫敦16日綜合外電報導】

謝淑薇今天與史翠可娃在溫布頓網球錦標賽直落二擊敗比利時和澳洲的組合，第4度奪下溫網女雙冠軍，締造溫網女雙驚人的跨季18連勝，同時寫下難得一見的「海峽大滿貫」紀錄。

「海峽大滿貫」（Channel Slam）的意思是在單季連續贏得法國網球公開賽和溫網冠軍。「海峽」指的是分隔法國和英國的英吉利海峽（EnglishChannel）。

謝淑薇與捷克老將史翠可娃（Barbora Strycova）今天以7比5、6比4力克女雙第3種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）及澳洲亨特（Storm Hunter）的搭檔，繼2019年之後，再度聯手捧走溫網女雙金盃。同時，這也是謝淑薇生涯第6次在大滿貫女雙封后。

37歲的謝淑薇至今4度拿下溫網女雙冠軍（2013、2019、2021、2023年），兩度於法國網球公開賽女雙封后（2014、2023年），累計已有6座大滿貫女雙金盃入袋。