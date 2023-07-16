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溫網／約克維奇拚大滿貫賽第24冠 男單決賽成全球焦點

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
約克維奇。 新華社
約克維奇。 新華社

約克維奇今天將與阿爾卡拉斯在溫網爭冠，這或許會是屬於喬科維奇的紀錄之夜，也可能由阿爾卡拉斯演出網壇「世代交替」的戲碼，讓此役未演先轟動，成為全世界網球迷關注的焦點。

塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）若能拿下冠軍，將追平「瑞士特快車」費德瑞（RogerFederer）在溫布頓網球錦標賽拿下8座冠軍的紀錄，也會追平澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）創下史上最多的生涯24座大滿貫賽冠軍紀錄。

今年已經在澳洲網球公開賽、法國網球公開賽拿下冠軍，36歲的約克維奇若能再於溫網稱王，就只差一步即可成為1969年以來、第一位在同一年囊括所有大滿貫賽冠軍的男子球員。

即將角逐創紀錄第35次大滿貫賽決賽的約克維奇說：「這是場終極對決。」

「網球界、體育圈所有人的目光都將集中在週日溫網決賽上，這可能會是全球收看人數最多的一場網球賽。」

20歲的西班牙新生代好手阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz），比約克維奇小了16歲。

生涯已獲23座大滿貫賽冠軍的約克維奇，2008年在澳網拿下生涯首座大滿貫賽冠軍時，阿爾卡拉斯還差3個月才滿5歲。

約克維奇可能成為溫網最年長的冠軍，阿爾卡拉斯則可能成為第3年輕的溫網冠軍得主。

阿爾卡拉斯。 新華社
阿爾卡拉斯。 新華社

溫布頓 溫網

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