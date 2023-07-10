聽新聞
test
0:00 / 0:00

溫網／女雙14連勝 謝淑薇晉16強

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
謝淑薇(右)與捷克搭擋史翠可娃再傳佳績，圖為資料照。 （取材自推特）
謝淑薇(右)與捷克搭擋史翠可娃再傳佳績，圖為資料照。 （取材自推特）

溫布頓是女網好手謝淑薇最成功的大滿貫賽場，相隔一年重返倫敦，她和捷克搭檔史翠可娃昨第二輪演出逆轉勝，以3：6、6：2、6：4力退俄羅斯亞莉山德拉／大陸楊釗煊，闖進第三輪，朝跨5年的連3冠再進一步。

謝淑薇溫布頓已累積3座女雙金盃，且3冠都和不同搭檔。2019年她和史翠可娃打下金盃後，隔年賽事因疫情停辦；謝淑薇2021年改搭比利時梅騰絲再捧金盃，去年因養傷免戰，今年將挑戰近5年3度參賽都捧金盃。

上月法網和大陸搭檔王欣瑜驚喜捧冠的謝淑薇，溫布頓還回歸單打，可惜會外第三輪馬拉松大戰造成左大拇指瘀青，錯過晉級機會，所幸女雙賽事登場前她腳傷已無大礙。今年她和史翠可娃再合體，首輪闖關後，台灣時間昨天凌晨的第二輪碰俄陸組合雖讓出首盤，但演出後來居上戲碼，3盤打下勝利，這也是謝淑薇溫布頓女雙的跨屆14連勝，下戰將和日本加藤未唯／印尼蘇加迪搶8強門票。

尋求女單衛冕的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜，昨天也展現宰制力，只花57分鐘就以兩個6：1擊落地主「一姊」波爾特，晉級16強，成為美國退役名將小威廉絲2016年完成連霸後，首位晉級到第四輪的女單衛冕者。

芮芭奇娜打出強勢表現，不只被對手波爾特讚是「更好球員」，個人透露也增信心，準備好下輪和巴西女將瑪伊亞碰頭。

溫布頓 溫網 謝淑薇 王欣瑜

延伸閱讀

溫網／逆轉勝！謝淑薇女雙闖進第三輪

溫網／謝淑薇、史翠可娃上演逆轉勝 女雙晉16強

溫網／錯過賽末點 謝淑薇3小時大戰女單會內賽殘念

溫網／首盤遭破發後連拿6局 謝淑薇挺進會外賽第2輪

相關新聞

溫網／女雙14連勝 謝淑薇晉16強

溫布頓是女網好手謝淑薇最成功的大滿貫賽場，相隔一年重返倫敦，她和捷克搭檔史翠可娃昨第二輪演出逆轉勝，以3：6、6：2、6...

溫網／海峽組合闖第三輪 吳芳嫺改寫大滿貫最佳成績

我國女將吳芳嫺和大陸朱琳在溫布頓的合作再前進一步，「海峽組合」在今天繼續進行的第二輪賽程以6：4、6：3拍下烏克蘭科斯洛...

溫網／16歲打進16強！俄羅斯神童續寫會外賽驚奇

4月才滿16歲的俄羅斯小將安德烈耶娃（Mirra Andreeva），法網打進第三輪已譜出驚奇，溫布頓她繼續黑馬旅程，今...

溫網／對決「小蠻牛」前 義大利名將爆料以淚洗面好幾天

同樣是傷後復出，義大利名將貝雷帝尼（Matteo Berrettini）和德國金童澤瑞夫（Alexander Zvere...

溫網／愛司女王輾壓地主希望 「英國一姊」承認：她是更好球員

以地主「一姊」身分登上溫布頓中央球場，英國女將波爾特（Katie Boulter）今天卻被尋求女單衛冕的哈薩克「愛司女王...

溫網／逆轉勝！謝淑薇女雙闖進第三輪

我國女網好手謝淑薇挑戰溫布頓女雙跨屆3連霸的腳步，今天再往前一步，她和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦