溫網／女雙14連勝 謝淑薇晉16強

溫布頓是女網好手謝淑薇最成功的大滿貫賽場，相隔一年重返倫敦，她和捷克搭檔史翠可娃昨第二輪演出逆轉勝，以3：6、6：2、6：4力退俄羅斯亞莉山德拉／大陸楊釗煊，闖進第三輪，朝跨5年的連3冠再進一步。

謝淑薇溫布頓已累積3座女雙金盃，且3冠都和不同搭檔。2019年她和史翠可娃打下金盃後，隔年賽事因疫情停辦；謝淑薇2021年改搭比利時梅騰絲再捧金盃，去年因養傷免戰，今年將挑戰近5年3度參賽都捧金盃。

上月法網和大陸搭檔王欣瑜驚喜捧冠的謝淑薇，溫布頓還回歸單打，可惜會外第三輪馬拉松大戰造成左大拇指瘀青，錯過晉級機會，所幸女雙賽事登場前她腳傷已無大礙。今年她和史翠可娃再合體，首輪闖關後，台灣時間昨天凌晨的第二輪碰俄陸組合雖讓出首盤，但演出後來居上戲碼，3盤打下勝利，這也是謝淑薇溫布頓女雙的跨屆14連勝，下戰將和日本加藤未唯／印尼蘇加迪搶8強門票。

尋求女單衛冕的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜，昨天也展現宰制力，只花57分鐘就以兩個6：1擊落地主「一姊」波爾特，晉級16強，成為美國退役名將小威廉絲2016年完成連霸後，首位晉級到第四輪的女單衛冕者。

芮芭奇娜打出強勢表現，不只被對手波爾特讚是「更好球員」，個人透露也增信心，準備好下輪和巴西女將瑪伊亞碰頭。