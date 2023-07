溫網／約克維奇首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進

塞爾維亞網球名將約克維奇(Novak Djokovic)今天在溫布頓網球錦標賽首輪直落三擊敗阿根廷好手卡席恩(Pedro Cachin),順利晉級第二輪,朝生涯第24座大滿貫金盃的目標邁進。

法新社報導,約克維奇對決男單世界排名60多名的卡席恩,以6比3、6比3、7比6(7/4)直落三取勝,全程耗時2小時12分鐘。

約克維奇這次將尋求生涯第8座溫網冠軍,以及打平紀錄的第24座大滿貫金盃,他力圖追平澳洲女子退役名將寇特(Margaret Court)的紀錄,與她並列坐擁最多大滿貫金盃的球員。

36歲的約克維奇已經拿下過去4屆溫網冠軍,自2013年決賽以來,從未在溫布頓中央球場(Centre Court)失利,他將於第二輪賽事迎戰澳洲選手湯普森(Jordan Thompson)。

