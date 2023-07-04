溫網／約克維奇首輪直落三取勝 朝24座大滿貫邁進

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在溫布頓網球錦標賽首輪直落三擊敗阿根廷好手卡席恩（Pedro Cachin），順利晉級第二輪，朝生涯第24座大滿貫金盃的目標邁進。

法新社報導，約克維奇對決男單世界排名60多名的卡席恩，以6比3、6比3、7比6（7/4）直落三取勝，全程耗時2小時12分鐘。

約克維奇這次將尋求生涯第8座溫網冠軍，以及打平紀錄的第24座大滿貫金盃，他力圖追平澳洲女子退役名將寇特（Margaret Court）的紀錄，與她並列坐擁最多大滿貫金盃的球員。

36歲的約克維奇已經拿下過去4屆溫網冠軍，自2013年決賽以來，從未在溫布頓中央球場（Centre Court）失利，他將於第二輪賽事迎戰澳洲選手湯普森（Jordan Thompson）。