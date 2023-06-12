法網／女雙奪冠神奇之旅 謝淑薇：這一勝會深刻烙印在心裡

37歲的台灣網球女將謝淑薇，在大滿貫賽法網女雙賽場上演出大驚奇，與大陸年輕選手21歲王欣瑜組成兩岸搭檔，以非種子之姿一路過關斬將，贏得冠軍，她今天在個人臉書粉專上，上傳在這次比賽一些精彩照片，並說了，「這一場勝利，會深刻的烙印在我心裏。」

謝淑薇自從去年溫網女雙奪冠，並參加年終賽之後，今年年初就缺席澳網賽事，幾乎呈現比賽停滯狀態，直到4月她才開始重新參加比賽，為法網做準備，這個過程連她自己都覺得意外，4月她在臉書上曾說，「原本沒有要回來當選手。」但在重拾球拍之後，繼2014年後再贏得法網女雙冠軍，這個過程她在臉書上寫下，「這是一趟出乎意料的旅程，謝謝欣瑜與我們的團隊，為這趟紅土之旅劃下完美句點。」

粉絲也紛紛留言，「謝謝淑薇帶給我們的精彩好球，以及激勵人心的運動精神！」、「看得令人緊張萬分，也感覺太勵志的故事。」恭喜謝淑薇這次精彩的表現。

目前謝淑薇尚未表態是否要參加溫網女雙尋求衛冕。