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法網／奪冠後控訴被主辦方欺負 男雙冠軍：感覺像巴黎觀光客
克羅埃西亞老將多帝吉（Ivan Dodig）攜手美國搭檔克拉查克（Austin Krajicek）奪下2023年法網男雙冠軍，不過他卻在頒獎典禮上，對主辦方表達不滿。
多帝吉和克拉查克在決賽中以6：3、6：1擊敗比利時組合吉勒（Sander Gille）／弗利根（Joran Vliegen）。多帝吉賽後卻砲轟主辦方，「我很傷心，因為我沒得到運動員該得到的待遇。所有選手都該得到平等的待遇，才能彼此競爭，但這15天以來，我都是搭計程車去比賽現場。」
「我和我的搭檔熱身遲到了，因為等了40分鐘的計程車，我感覺自己像個巴黎遊客，但我是4屆法網冠軍，對待我們應該和每位球員、每位冠軍一樣」多帝吉說。
賽事總監摩荷絲莫（Amelie Mauresmo）今天反駁多帝吉的指控，「在球場上說這種話令人無法接受，球場方圓5公里內，有19家飯店。在這5公里範圍內，所有人都能訂交通工具，你在巴黎的另一端，我們提出過建議，你可以更換飯店，我們有在正確的區域內幫你找到另一家飯店。」
「我們想為所有人服務，但沒有無限的汽車可提供，我們有服務範圍」摩荷絲莫說。
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