法網／約克維奇不想稱自己是GOAT 坦言一直在和費納比較

約克維奇（Novak Djokovic）在2023年法國網球公開賽奪下生涯第23座大滿貫，正式超越「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），獨居歷史第一。許多球迷認為這冠確立他GOAT（史上最偉大球員）地位，對此他發表自己的看法，並提到他對納達爾、費德勒（Roger Federer）尊敬。

約克維奇不僅擁有最多大滿貫，同時是年終球王次數（7次）保持人，也是球王在位周數（387周）最長紀錄保持人。他在法網奪下第3冠後，成為歷史首位四大滿貫賽事都能至少封王3次的球員。

針對自己是否是GOAT的問題，約克維奇回應：「我不想說我是GOAT，這個說法對不同世代的偉大冠軍不尊重，當時的網球和現在完全不同。每個世代的冠軍都留下偉大足跡，為現在這樣國際化的舞台鋪路，因此我想把討論留給別人。」

約克維奇坦言自己一直在和同世代的費、納做比較，「他們是最偉大的2位對手，定義我是怎麼樣的球員。他們某種程度上為我的成功做出貢獻，我花了無數的時間思考，如何擊敗他們。」

費德勒已退休，納達爾將在明年迎來「最後一舞」，約克維奇回憶過去3人較勁的時光，也不忘提及「英國希望」墨瑞（Andy Murray），「每個人都在書寫自己的歷史，我認為大家都有屬於自己的一段獨特旅程，應該堅持下去。過去這20年來，我們3人和穆雷共創網壇黃金時代，我很感激自己是其中一員。」