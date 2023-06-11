快訊

BBC追查販賣「癡漢」猥褻偷拍影片 拍攝地點遍布中日韓台港

法網／3盤苦戰166分鐘 球后斯威雅蒂完成女單2連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek） 完成法網女單2連霸。 歐新社
波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek） 完成法網女單2連霸。 歐新社

法網女單冠軍賽昨天晚間登場，由挑戰連霸的波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰世界排名第43名、生涯首闖大滿貫決賽的捷克好手穆霍娃（Karolina Muchova），最終在經過三盤、166分鐘苦戰後以6：2、5：7、6：4勝出，完成2連霸。

過去3年已經拿下兩座法網女單冠軍的斯威雅蒂，今年將挑戰2連霸與生涯第3冠，而她今年也展現絕佳狀態，不僅至今一盤未失，且每場比賽幾乎都是取得壓倒性的優勢。

至於過去法網最佳成績僅有打進到第3輪穆霍娃，則是在4強賽爆冷擊敗世界排名第2名的白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），生涯首度闖進到大滿貫女單決賽。

兩人在決賽碰頭，斯威雅蒂也展現壓倒性實力，在首盤前3局賽事中，斯威雅蒂一路壓制穆霍娃，迫使穆霍娃不斷發生非受迫性失誤，讓斯威雅蒂開賽就取得3：0領先，不過穆霍娃再重新調整步調後也開始帶給斯威雅蒂壓力，尤其是在第5局一度逼出破發點，但最終仍是遭到斯威雅蒂化解，而斯威雅蒂也在第8局再度破發後，以6：2先下一城。

第二盤穆霍娃也愈來愈進入狀況，雖然在第二局就被斯威雅蒂率先破發，不過第5局也完成個人本場比賽第一次破發，之後更在第9、11局連續破發，取得6：5領先，並且在第12局成功保發，以7：5扳平戰局。

決勝盤穆霍娃乘勝追擊，開盤第一局就破發得手，一度取得2：0領先，不過斯威雅蒂也隨即回穩，在第4局回破發，第7局遭破發後，第8局又破發得手，最終斯威雅蒂在第10局靠著穆霍娃的再見雙發失誤破發，最終以6：4勝出，完成法網女單2連霸。

斯威雅蒂 法網 羅斯

延伸閱讀

法網／「挪威一哥」魯德再闖決賽 連兩年挑戰Big3持平常心

法網／阿爾卡拉斯抽筋影響表現 約克維奇尊敬球王拚戰決心

法網／魯德直落三擊退澤瑞夫 將與約克維奇爭冠

法網／官網專訪謝淑薇 分享與王欣瑜搭檔心得

相關新聞

法網／3盤苦戰166分鐘 球后斯威雅蒂完成女單2連霸

法網女單冠軍賽昨天晚間登場，由挑戰連霸的波蘭世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰世界排名第43名、生涯首闖大滿...

法網／「挪威一哥」魯德再闖決賽 連兩年挑戰Big3持平常心

上屆法網亞軍魯德(Casper Ruud)今天在四強賽對決德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)，以直落三的旺盛氣勢收下勝利、挺進決賽。而他也繼去年對決納達爾(Rafael Nadal)後

法網／阿爾卡拉斯抽筋影響表現 約克維奇尊敬球王拚戰決心

塞爾維亞名將約克維奇(Novak Djokovic)今天在法網四強賽強碰西班牙球王阿爾卡拉斯(Carlos Alcaraz)，被外界預估是奪冠路上最大挑戰。但約克維奇展現經驗優勢，加上阿爾卡拉斯在賽中

法網／魯德直落三擊退澤瑞夫 將與約克維奇爭冠

挪威網球好手路德（Casper Ruud）今天在法國網球公開賽男單四強賽，以直落三打敗德國名將茲韋列夫（Alexande...

法網／阿爾卡拉斯抽筋 約克維奇擊敗球王破紀錄就差1勝

塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）今天在法國網球公開賽男單四強賽，以3比1擊敗世界排名第一的西班牙...

法網／謝淑薇攜手中國搭檔王欣瑜 闖進女雙決賽

台灣女網好手謝淑薇攜手中國搭檔王欣瑜，今天在法國網球公開賽女雙4強，以6比2、3比6、6比3擊敗美澳組合馬蒂內茲、培瑞斯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦