法網／「挪威一哥」魯德再闖決賽 連兩年挑戰Big3持平常心

上屆法網亞軍魯德(Casper Ruud)今天在四強賽對決德國名將澤瑞夫(Alexander Zverev)，以直落三的旺盛氣勢收下勝利、挺進決賽。而他也繼去年對決納達爾(Rafael Nadal)後，連兩年在法網決賽遇到「網壇三巨頭」的一員，今年對手將是約克維奇(Novak Djokovic)。

魯德去年首闖法網決賽，就見證了「紅土之王」納達爾的威名，遭直落三屈居亞軍，眼睜睜看著納達爾摘下法網史上最多的第14冠。今年他捲土重來，在四強賽面對傷後復出的澤瑞夫，以6-3、6-4、6-0直落二快意取勝，第三盤甚至賞給對手「貝果」，連兩年踏上最終舞台。

包括去年的美網，路德已是第三次挑戰生涯首座大滿貫賽冠軍。「就只是上場打球，老實說我沒有太多的感覺」，魯德說，「我試著不帶壓力、不想太多、也不帶太多的情緒打球，今天很幸運，從開始到最後都能按照我的步調」。

對於決賽又要面對「Big3」之一的約克維奇，魯德也盛讚對手「正成為最偉大的球員」。然而，約克維奇可說是「魯德剋星」，過去對戰不只四戰盡墨，就連一盤都沒辦法拿下來。「在法網開打前我不認為自己是決賽的熱門人選」，魯德說，「我試著專注在眼下的比賽，我當然會想重回決賽，現在我們走到了這裡，希望第三次挑戰能有好結果」。

至於連兩年法網倒在四強的澤瑞夫，去年是意外敗給傷勢，今年雖然是被對手直落三，但能從大傷後重回大滿貫賽四強，還是給自己肯定，賽後透露自己身體其實有點狀況，大腿有點緊繃，但還是認同魯德是打得較好的一方，他說：「我已經拚盡全力了，很可惜還是被對手擊敗，不過能這麼快就回到大滿貫四強，我還是很開心，雖然錯過決賽機會，不過這就是人生，只能繼續向前看。」