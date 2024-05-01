皇池溫泉偷拍事件頻傳 業者「加強警戒」並取消24小時營業
位於北投的「皇池溫泉御膳館」傳出偷拍風波，據報導已逾10人受害。而業者最新發布公告，5/1至9/30取消24小時營業制。
「皇池溫泉御膳館」偷拍事件頻傳，據《壹蘋新聞網》報導，針對近日爆出的情侶泡湯遭偷拍一事，業者回應為一年前的事，且已整修後方竹片和加裝鐵絲網。
皇池粉絲專頁貼出最新公告，5月起調整營業時間，一館泡湯開放時間為早上5:00至凌晨00:00、二館為13:00至22:00、三館為早上7:00至凌晨00:00。由於偷拍風波，不少人看到都直呼「很想泡湯，但是害怕在網路上發現自己泡湯的影片」、「恐怖啊，現在這裡都不敢去了」，而業者則表示「目前環境都有加強警戒，請安心泡湯」。
編輯推薦
- 2024精選TOP 5宜蘭親子飯店！不只親子友善還有溫泉、兒童遊戲區超享受
- 老饕不哭哭！台北首家「漢來海港」明年熄燈 秒殺級吃到飽「島語」新展店有望插旗這縣市
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言