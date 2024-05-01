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皇池溫泉偷拍事件頻傳　業者「加強警戒」並取消24小時營業

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／皇池溫泉御膳館粉絲頁
圖／皇池溫泉御膳館粉絲頁

位於北投的「皇池溫泉御膳館」傳出偷拍風波，據報導已逾10人受害。而業者最新發布公告，5/1至9/30取消24小時營業制。

「皇池溫泉御膳館」偷拍事件頻傳，據《壹蘋新聞網》報導，針對近日爆出的情侶泡湯遭偷拍一事，業者回應為一年前的事，且已整修後方竹片和加裝鐵絲網。

皇池粉絲專頁貼出最新公告，5月起調整營業時間，一館泡湯開放時間為早上5:00至凌晨00:00、二館為13:00至22:00、三館為早上7:00至凌晨00:00。由於偷拍風波，不少人看到都直呼「很想泡湯，但是害怕在網路上發現自己泡湯的影片」、「恐怖啊，現在這裡都不敢去了」，而業者則表示「目前環境都有加強警戒，請安心泡湯」。

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