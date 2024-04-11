最低200元飛韓國！濟州航空狂促銷 金浦仁川釜山任選 長榮「春季線上旅展」這5航點最划算
促銷機票又來了！長榮航空「春季線上旅展」超展開，4/22前精選航線最低75折起，日韓港澳歐美統統有。而想出發釜山的朋友，則能參考濟州航空的特惠機票，單程最低900元起，領取優惠碼再享最高950元折扣。
長榮航空「春季線上旅展」即日起至4/22開跑，囊括日韓港澳歐美等多達數十個航點任你選，最低75折起，高雄飛澳門單程未稅2,088元起、台灣出發布里斯本則有8折優惠。航空達人分享，這波促銷的港澳、西雅圖、舊金山和布里斯本航線價格不錯，值得入手。值得一提的是，本次促銷旅遊期間約自即日起至2025/1/21，各航點有不同。
此外，哈韓的朋友也可參考濟州航空的促銷優惠，即日起至4/16下午4點，於2024/5/1到7/31期間從桃園出發，飛釜山單程未稅900元起、飛仁川1,710元起。另加入濟州航空會員，還能在活動頁領優惠代碼，釜山往返最多折950元、仁川往返則最高享350元折扣。
而日前濟州航空為慶高雄飛金浦增班，4/21前每週三、日航班單程未稅下殺200元起，促銷與旅遊期間皆至2024/4/21，詳情可見活動頁面。
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