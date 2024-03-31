台北艾美推兒童節限定「帳篷主題套房」！還有龍蝦無限爽吃、會員85折優惠

「4月連假飯店優惠」再加一！台北寒舍艾美酒店為了迎接兒童月與連假商機，特別推出「甜春小旅行」童趣住房專案，活動自即日起至5月1日展開。住房優惠每晚起價8,888元，再加15.5%服務費，含早餐並贈送限量好禮。此外，酒店廚藝精湛，即日起至4月17日每週一、三、五以及4月4日至4月7日連假，舉辦「超嗨！龍蝦日」，供應龍蝦無限享用。美食盛宴還包括寒舍食譜的經典粵式大菜以及全新創意料理。

「兒童節」童趣住房專案：迎合大小朋友的心願

「甜春小旅行」住房專案中，特別推出了「主管套房含童趣小帳篷」，每晚14,198元，含15.5%服務費。此專案讓小朋友可以享受到特色帳篷、抱枕、地毯、動物造型椅以及星空投射燈的舒適寬敞空間，同時贈送限量「子有你寶寶旅行兩件組」。大人們也能選擇「主管套房」或「豪華客房」專案，並享有額外禮遇。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

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美食必吃：龍蝦日與粵式大菜

在探索廚房品嚐「超嗨！龍蝦日」的同時，不妨品嘗寒舍食譜的粵式大菜，如「芝士焗蟹蓋」、「大良芙蓉炒膏蟹」和「黑椒松坂雞煲」等。另外，用餐客人還可享受特別折扣，只要出示寒舍生活App會員卡號，即可享有獨家85折的折扣，詳情請至官網查詢。

圖／台北寒舍艾美酒店提供

圖／台北寒舍艾美酒店提供

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與台灣親子品牌合作和保養商品體驗

最後值得一提的是，寒舍艾美酒店特別與台灣品牌「子有你」合作，為入住客人提供品牌旅行組，並在公用洗手間提供「寶寶泡泡浴」和「寶寶乳液」洗護商品。這些商品均含有台灣在地山陵的原生種紅藜，無添加任何人工成分，給賓客帶來極致的純淨保養體驗。