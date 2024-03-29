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信義區全新小百貨來了！ 文青風商場「吉祥道」近捷運市政府站　萬秀洗衣店、萌鼠助六、Coffee Law 搶先營運一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各業者
圖／各業者

週末衝了！ 信義區出現全新隱藏版新地標「吉祥道」，就位在台北捷運市政府站附近，純白色系建築物內藏著多間文青風小店鋪，是週末休閒的新景點，也是標榜著專賣幸運的小百貨，預計3/30正式營運！

圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書
圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書

走過就會被純白色系的網狀型建築物給吸引，靠近信義區松菸文創園區一帶，位於永吉路旁的「吉祥道」小百貨，其實是棟建案的接待中心，但除了用來銷售房產，更打造成文青風品牌及快閃店進駐的新型態商場，除了搶先於週末開幕的萬秀洗衣店、Coffee Law、助六的日常快閃店，將招幕30多家品牌，讓文青魂在這裡一次滿足。

◎萬秀洗濯實驗室

圖／翻攝萬秀洗濯實驗室 Want Show Laundry Lab 臉書
圖／翻攝萬秀洗濯實驗室 Want Show Laundry Lab 臉書

發跡於台中萬秀洗衣店，成功打造出二代店的「萬秀洗濯實驗室」，將進駐吉祥道提供24hr自助洗衣服務，也保留了傳統精緻洗衣服務，更可以在此喝咖啡、嚐清酒、享受午後時光。預計3/30洗衣服務開始，至4/13試營運期間提供「精緻乾/水洗衣與商品享9折優惠」，4/3開始提供咖啡/清酒服務，4/13正式開幕！

◎COFFEE LAW

圖／翻攝Coffee Law 臉書
圖／翻攝Coffee Law 臉書

文青咖啡品牌「COFFEE LAW」也將在3/30起進駐純白系「吉祥道」，除了繼插旗超夯景點「0km山物所」之後，成為台北第4間門市。主打高品質咖啡、咖啡豆，以及即將推出COFFEE LAW特色餐點，與多款質感咖啡周邊小物，也同樣地讓人期待。

◎助六の日常 快閃店

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

紅遍日本的「助六」小倉鼠來台灣啦！《助六の日常》期間限定快閃店於3/30至6/16在吉祥道1樓登場，打造「助六開運祈福中」、「開運修學旅行」等6大開運主題打卡點，更帶來20款「求吉」週邊和超值開運福袋多項商品。

圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供
圖／《助六の日常》期間限定快閃店提供

「開運隨身小物」，從卡套、手拿包、冷水瓶、口罩吊繩到飲料提袋等，每一款都超級實用，還可以588元買個CP值超高的「開運福袋」，把多項助六的週邊一口氣帶回家。

【吉祥道】

地址：台北市信義區基隆路一段89號

開幕時間：2024/03/30起陸續營運

營業時間：週一至週四 11:00-20:00、週五至週日 11:00-21:00

圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書
圖／翻攝吉祥道 Jíxiáng dào臉書

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