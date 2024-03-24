北投大地酒店週年慶「住宿9999元起」送馬卡龍禮盒！每人加99元還能無限暢飲

北投大地酒店週年慶開跑了！歡慶「開心99，感動九九」週年，即日起持續至4月底。特價住房專案9999元，爽住奇岩客房，還有早餐及兩杯Happy Hour飲料，加贈「幸福9宮格馬卡龍禮盒」，絕對不能錯過。

圖／大地酒店臉書粉專提供

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為了慶祝9週年，此次北投大地酒店推出多項週年慶優惠，包括住房9999元、第二人餐飲999元、湯屋1999元起等，還有免費馬卡龍禮盒可以拿。值得一提的是若房間加價999元可升等高級楓林客房或兌換雙人下午茶，再加99元還有無限暢飲Happy Hour一小時。

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喜歡美食的讀者，當然餐飲部分也有吸引人的優惠，像是點任一套餐第二套999元、月兒彎彎涮涮鍋套餐第二套6折等。另外，消費滿3999元以上於「奇岩一號」可獲贈「湯氛SPA抵用金500元」，實在是好康不斷。

圖／大地酒店臉書粉專提供

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泡湯愛好者也有福利，大地酒店推出大眾風呂不分平假日第二位999元、獨立湯屋平日1999元的限時優惠，敬邀親朋好友一同前來享受住宿與美食囉。