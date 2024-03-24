2024全台「寵物友善住宿」推薦！想和寵物出門旅遊就看這篇

有養寵物的你，每次出門旅遊都覺得要放毛小孩自己在家

時常感到擔憂、不安、捨不得，無法放心玩樂嗎？

本篇文章推薦全台優質的寵物友善住宿推薦

涵蓋了全台寵物友善住宿飯店、包棟、民宿等多種寵物友善住宿選擇

讓飼主可以帶著寵物一起出遊、同住

一起創造美好的回憶，開心旅遊！









全台寵物友善住宿推薦精選

想和寵物一起出遊，卻總是覺得要帶寵物出門過夜很麻煩嗎？本篇文章精選了全台北中南各地的寵物友善住宿推薦，從飯店、包棟到民宿都一應俱全，有些寵物友善住宿還有提供寵物相關清潔用品，讓飼主可以免攜帶，不僅能夠輕鬆旅遊，也可減少帶寵物出門的負擔。各位飼主們～快來跟著本篇寵物友善住宿推薦下訂房間，帶著毛小孩出門散心玩樂吧！









寵物友善住宿 飯店推薦

寵物友善住宿 歐悅連鎖精品汽車旅館永康館

▲2024全台寵物友善住宿推薦-歐悅連鎖精品汽車旅館永康館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

歐悅國際連鎖精品旅館集團為台灣地區連鎖精品旅館，並榮獲觀光局頒發旅館評鑑高榮譽三星級肯定，為國內精品旅館業引領、顛覆所有傳統與刻板印象，從300坪的總統套房到商務級套房，遍佈全台灣的4家連鎖據點全年無休隨時為南來北往的旅客提供奢華、舒適、衛生、隱秘的住宿休息服務。

地點：台南市永康區塩行里中正北路159號

入住時間：21:00 - 23:00

退房時間：12:00





寵物友善住宿 歐悅連鎖精品汽車旅館林口館

▲2024全台寵物友善住宿推薦-歐悅連鎖精品汽車旅館林口館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

斥資重金打造臺北都會新地標，以「音樂」為題的歐悅林口館，在北區都會叢林中，找到一絲時尚喘息的心靈空間，倚著池畔欣賞著窗外日夜景色的風情萬種，無拘無束享受專屬的私人空間，在這完全屬於您的國度裡，解放心靈重擔，褪報繁忙沉重的負擔。伴隨著越來越多知名偶像劇來訪與各界媒體的促成下，林口音樂館儼然成為了北台灣旅遊地標，改變了不少世俗的眼光，也讓每位旅客更能用心聆聽那首心中曼妙的音樂曲調，在林口館譜出最動人的聲音。

全館以清水模設計搭配面積廣闊之水景綠意，設計團隊巧妙的空間規劃與環保建材，完全破除了制式格局與封閉空間的囹圄，在這，您可以用最原始的心境，尋找生活的小確幸，遠離繁忙的瑣事，用最真實的心，來聆聽林口音樂館。

地點：新北市林口區湖南里文化三路二段115巷163號

入住時間：21:00 - 23:00

退房時間：12:00





寵物友善住宿 日月潭經典大飯店范特奇堡

▲2024全台寵物友善住宿推薦-日月潭經典大飯店范特奇堡 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

日月潭經典大飯店的范特奇堡是擁有156間客房的多方位多功能型的飯店，除了推出各種不同房型來因應客群需求外，飯店內的多種休閒空間：酒香酣甜的海神殿酒吧、無拘束戶外BBQ燒烤區、包廂式KTV歡唱、放鬆式健身設備、壁面式樂高兒童遊樂區等等，能讓旅客在渡假住宿外增添許多不同休閒選擇。

地點：南投縣魚池鄉東池村秀水路69號

入住時間：16:00 - 23:45

退房時間：11:00









寵物友善住宿 包棟推薦

寵物友善住宿 墾丁 崖居

▲2024全台寵物友善住宿推薦-墾丁 崖居 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

座落於恆春半島西岸的海崖之巔，墾丁崖居盡覽南國山海絕景的獨棟Villa，有4-6人獨棟VILLA、私人泳池、寵物友善。

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)紅柴路2-9號

入住時間：15:00 - 19:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 清清長屋

▲2024全台寵物友善住宿推薦-清清長屋 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

清清長屋可供10人包棟，可額外加床至最多14人入住，共有2間雙人房、2間三人房、2間共用衛浴。熱鬧的街道旁，是巷口第一家顯眼的白色建築物，家庭式溫馨包棟民宿～接受10-14人包棟、寵物友善，還有BBQ烤肉&廚房&麻將等設備喔！

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)恆南路63巷2號

入住時間：15:30 - 20:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 安平寵物島民宿

▲2024全台寵物友善住宿推薦-安平寵物島民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

安平寵物島民宿位於台南安平區，經營安平寵物島理念是讓有毛小孩的你安心的入住，再也不用擔心出遠門時毛小孩自己一個在家沒有人照顧，可以一起安心旅行～想逛街可以到附近安平古堡、觀夕平台、台江國家公園、安平樹屋、老街...等，想帶毛小孩放風也可以帶牠去民宿附近林默娘公園（黃昏時候去），假日有非常的多毛小孩在那奔跑度過享受悠閒的時光。

地點：台南市安平區金城里同平路156巷18-1號

入住時間：15:00 - 20:00

退房時間：11:00









寵物友善住宿 民宿推薦

寵物友善住宿 海邊民宿 Hibnb Guesthouse

▲2024全台寵物友善住宿推薦-海邊民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

一趟沉澱的旅程，一間充滿創意的民宿，引領著你回到最初的樸實，用創意填滿你在海邊的家，每一次盡興的時光，就在「海邊民宿 Hibnb Guesthouse 」。民宿老闆因為自己也非常喜愛毛小孩，所以開放了全館寵物友善的房型，讓毛小孩可以和主人們一起共創更多美好的回憶。

每間房間清潔工作的最後一道手續就是消毒及霧化去味，雖然很花時間，但為了環境整潔，為了消滅病毒，我們會盡力去做。我們真的很用心在每一個細節上，希望你能在這個旅程裡的每一個細節都能夠感受到被照顧。

地點：宜蘭縣壯圍鄉永鎮村壯濱路四段8號1樓

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 SmartStay智旅南投

▲2024全台寵物友善住宿推薦-SmartStay智旅南投 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

SmartStay智旅，為自行車、寵物友善旅宿及國民旅遊卡特約店，提供五星級舒適與乾淨住宿環境，旅宿使用進口高級床墊與全棉被單、電磁爐、冰箱、電視、Wifi、洗衣機，盥洗衛浴用品，老闆與茄苳老樹結緣，相信在某個特別的日子裡，等待與旅客的相遇，Enjoy your life!

南投山城一年有300多個晴天，來趟南投輕旅行，我們期待有緣份與您相遇。

地點：南投縣南投市嘉興里彰南路一段387號

入住時間：17:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 台南湧福驛站

▲2024全台寵物友善住宿推薦-台南湧福驛站 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

關於台南民宿「湧福驛站」老屋新力......漫步在靜謐的巷弄中，巧遇，那60年代的斑駁，綺靠在裸露的磚牆上，發現，原來故事未完待續，我們保留了屬於那年代的樸實，捕捉住老屋專屬的溫馨，在每個角落揮灑，懷舊的氛圍，刻意增添的現代感，營造新居般的舒適，讓旅人能細細品味老屋的迷人，讓旅人們能隨意的享受假期，盡情的貼近老屋生活，湧福驛站，歡迎來造訪的每位過客。

即便不是歸人，您也能在這，感受家的味道。

地點：台南市中西區大福街36巷5號

入住時間：15:00 - 21:00

退房時間：11:00









寵物友善住宿 海景房推薦

寵物友善住宿 玫瑰山城

▲2024全台寵物友善住宿推薦-玫瑰山城 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

永不凋零的玫瑰象徵著企業永續的精神，沉靜的紅色代表熱忱的心，在踏實中不斷堅持的創新，希望帶給顧客們雋永卻清新的享受，高貴為花中之后的玫瑰，意外地平易近人，雖是容易看見的花種卻每每有著不同的感受，這正是我們系列旅館的理念，在平凡中看見極致。

地點：新北市瑞芳區濓洞里洞頂路105號

入住時間：15:00 - 20:00

退房時間：12:00





寵物友善住宿 墾丁莎莎の拉夢民宿

▲2024全台寵物友善住宿推薦-墾丁莎莎の拉夢民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

莎莎の拉夢誕生在一塊古老的岩石 「 船帆石 」，是一棟坐擁海景的夢中之屋。簡約雋永的現代設計風格與清新自在，讓來客在溫馨閑適的氛圍中享受國境之南的陽光與海風，或與家人遊伴漫步沙灘，仰望星空，聆聽輕濤，銘刻美好的旅行記憶。而另外靜落在清幽巷弄VILLA館，有5間洋溢原木香扉的歐風鄉村小墅，各自擁有獨立的前庭後院，無論是浪漫的兩人世界，或是全家親子同遊在充滿綠意花香的庭園，皆可一起享受悠閒午後，發呆冥思、嬉遊於碧海藍天，留下歡樂足跡。

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)船帆路

入住時間：15:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 海芸旅人窩

▲2024全台寵物友善住宿推薦-海芸旅人窩 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

緊鄰東太平洋海岸，一窗的蔚藍和淡淡的海氳，伴著晨曦與夕照，專屬您撫慰旅行疲憊的小窩。步行五分鐘便是花蓮最大夜市東大門，400 餘處的各式攤位，除了台灣經典小吃，及本地原住民豪邁的野味，最特別的還有來自中國各省代表性的美食和傳統工藝，佔地近萬坪包羅萬象的鬧區，帶您領略後山洄瀾完整的在地風情。

隔著馬路便是知名的兩潭自行車道，全長35.5公里，連接七星潭風景區與鯉魚潭風景區，沿途有奇萊鼻燈塔，四八高地，花蓮港，北濱公園，曙光橋，砂婆礑溪出海口，創意文化園區，舊鐵道，木瓜溪橋，洄瀾灣等景點，絕對是不可錯過的行家深度旅遊。

地點：花蓮縣花蓮市民主里海濱街43號

入住時間：15:00 - 20:00

退房時間：11:00









寵物友善住宿 可攜大型犬

寵物友善住宿 H& 有時回家會館

2024全台寵物友善住宿推薦-H& 有時回家會館 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

H& 有時回家會館，是位於台東市的寵物友善旅宿，可攜帶小型犬、大型犬，歡迎喜愛寵物的您來入住！

地點：台東縣台東市豐樂里正氣北路746巷231號

入住時間：16:00 - 20:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 鮭魚歸魚

▲2024全台寵物友善住宿推薦-鮭魚歸魚 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

位於花蓮市寧靜社區的鮭魚歸魚，是由在外工作的遊子，鮭魚返鄉回到花蓮家鄉與家人共同建立，屋內裝潢設計皆由主人家規劃，每一處角落布置都富含用心，希望提供一個溫馨且不受拘束的住所，給每一位回到花蓮的朋友或是旅人們能有家的溫馨體驗。

同時我們也是寵物友善民宿，毛孩也是家人的一份子，希望每次的旅遊都能和毛孩們留下美好的回憶，只要好好幫我們遵守寵物入住規定，非常歡迎大家帶毛孩一起來玩喔~

地點：花蓮縣花蓮市建國路二段790號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





寵物友善住宿 帝王行旅

▲2024全台寵物友善住宿推薦-帝王行旅 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

帝王行旅是長期以來深耕礁溪，對礁溪有深厚的溫度在，就跟溫泉一樣有58度的熱情。近年來礁溪成為國內觀光的旅遊景點之一，讓礁溪飯店林立下更為競爭，2017年帝王經過的歲月累積，重新整修煥然一新。讓來到礁溪的旅人有溫馨、乾淨、新穎、平價、優勢選擇，趕快安排屬於您的假期吧，帝王期待您的光臨。

地點：宜蘭縣礁溪鄉德陽村礁溪路五段156號

入住時間：15:00

退房時間：11:00













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