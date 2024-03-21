高雄承億酒店線上旅展只有10天！爽吃Buffet最低634元，住宿買5送1

高雄承億酒店即將於3月22日開啟為期10天的線上旅展，特別推出Semi Buffet午餐券買十送二的超值優惠，每張僅806元！而下午茶券更買十送三，每張只需634元。另外，還有平日買五送一，爽用Dyson吹風機。

圖／翻攝自承億酒店臉書粉專

高雄承億酒店線上旅展期間，平日買五送一套票，每晚只要4,999元。住宿期間可欣賞港灣夕陽，還有全球唯一高空透明無邊際泳池等設施。備品還包括茶籽堂和Dyson吹風機，讓您享受舒適便利的住宿體驗。

圖／翻攝自承億酒店臉書粉專

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別錯過這次線上旅展，除了美食和住宿的優惠外，還有更多超值活動等多重驚喜等著讀者。快邀請親友買起來一同前往吧，一起享受美食與住宿的豐盛饗宴吧！

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