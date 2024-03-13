白色情人節首選「台北喜來登大飯店」！龍蝦松葉蟹吃到飽免1500元，還有礁溪2日泡湯專案

比起很多國家，台灣雖然是座小島，但五天四夜的旅程，想要玩台灣也是時間很緊張，這篇文章我將介紹我精挑細選的幾個地點，帶大家將台灣中北部的精華景點遊玩一遍，感受最真實的台灣在地之美，，準備好了嗎？跟我一起展開五天四的台灣之旅吧！

2024-03-13 11:00