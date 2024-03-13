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白色情人節首選「台北喜來登大飯店」！龍蝦松葉蟹吃到飽免1500元，還有礁溪2日泡湯專案

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
圖／台北喜來登大飯店提供

在情人節錯過了機會？別擔心，白色情人節正是彌補的最佳時機！從現在起至4月18日，台北喜來登「十二廚」推出每週二、四的晚餐龍蝦料理吃到飽，包括新加坡辣炒龍蝦、松露龍蝦沙拉等，讓味蕾得到極致享受。平日晚餐每位1490元（另外10%）讓讀者與愛人共享浪漫晚餐。更狂的是週一至週五午餐還有「松葉蟹吃到飽」，鮮甜美味一次滿足。

圖／台北喜來登大飯店提供
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如果讀者想在家裡舉辦驚喜浪漫晚餐，台北喜來登也提供了多種外帶美食選擇，如「安東廳」牛排龍蝦套餐、義式雙人餐等，限時價格2999元，絕對品質保證；還有香料濃郁的「印度瑪萊咖哩龍蝦佐馬沙拉蔬菜」888元即可外帶回家，3月13日至16日限時4天於官網線上購物平台開賣，3月14日至17日開放提領喔。

圖／台北喜來登大飯店提供
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此外，還可以考慮參加「礁溪泡湯二日遊」專案，享受放鬆的溫泉之旅，為愛情加分，專案優惠每人每晚3444元（另外15.5%）。更多喜來登旗下情人節活動優惠請上官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供
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吃到飽 外帶 沙拉 白色情人節 龍蝦

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