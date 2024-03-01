高CP無敵排餐！ 高雄小港「靠炙燒牛排」爽嗑鐵板麵、牛肉燥飯、自助吧無限供應吃到飽

一家朋友力薦的牛排店，點一份排餐就讓你自助吧、熱食、湯品、飲料、冰品吃到飽。就是這間靠炙燒牛排大小通吃的高雄小港在地老字號平價牛排館，也是在地人極為推崇的牛排店，更是非常家人朋友們約會聚餐的好選擇。

重新打造裝潢的靠炙燒牛排，用餐環境非常的寬敞舒適，也有提供特約停車場，讓吃貨朋友們能夠免費停車，非常理想。

靠炙燒牛排

不收服務費，使用原塊肉來作為各項美味排餐，最低290元起就能讓你享用自助式吃到飽，鐵板麵吃不夠，可以續麵吃到飽，更有玉米濃湯、牛肉湯、果汁氣泡飲、古早味紅茶、布拉芙冰淇淋，還有牛肉燥飯通通讓你無限量取用。

靠炙燒牛排影片吃美食

靠炙燒牛排位置

店址：高雄市小港區宏平路332-1號

電話：07-8011066

營業時間：11:30–14:00 17:00–21:00（週末、例假日為全天候營業）（週一公休，設有免費特約停車場）

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靠炙燒牛排停車位置

步行約莫3分鐘的特約停車場，從富山檀香旁邊的入口上去，就在南台灣超市的2樓處停車場。

靠炙燒牛排用餐環境

必須要說，這重新裝潢後的用餐環境不只舒適，空間也大。工業風格、活潑鮮明的logo圖樣，可是讓用餐心情格外愉悅。

而他們的客群真的是老少咸宜，無論是家人聚餐、情侶約會或是朋友小敘通通都有。

當天來這也有看到爺爺帶和奶奶兩個老伴一起來吃，也有一個人來這專程吃牛排的。

對了！他們的服務態度也是超親切的，非常值得推崇一番。尤其這位端牛排上桌的小帥弟，我印象很深刻！在端排餐上桌的路上，都會以大聲卻不失親切的口吻來提醒餐廳內的客人要小心。

靠炙燒牛排自助吧

熱食有牛肉燥飯、湯品有玉米濃湯、蔬菜牛筋湯、茶飲、果汁、汽水跟客人最愛的古早味紅茶跟布拉芙冰淇淋。

調味部分順帶一提，他們的排餐除了堅持使用原塊肉，這調味部分，為了呈現肉排原汁原味的口感，醬汁是不會直接淋在肉排之上。

老婆說，他們的排餐不用醬汁，單以他們的海鹽、玫瑰鹽以及靠炙燒牛排的特調蒜味鹽就極為對味。

需要醬汁可以跟服務人員告知，這服務人員可是會立馬幫你端上桌。分別由蘑菇、黑胡椒醬可以選擇。

私心推薦，他們的私藏古早味紅茶，是非常討喜的，正港小時候的味道。這不只孩子愛，我們大人更是喜歡

冰淇淋的獨立空間的粉紅色系網美牆格外吸睛。

店家提供的是布拉芙冰淇淋讓大家取用，口味上也很有誠意，是普羅大眾都愛的口味。

冰淇淋都是非常討喜的口味。

他們的玉米濃湯是帶有濃郁奶香的，大人孩子都很愛。

老婆說他們的蔬菜牛肉湯，肉軟嫩且大塊、馬鈴薯也好吃，湯汁更是非常順口的酸甜滋味。

也有牛肉燥飯可以配搭白飯來吃。

靠炙燒牛排菜單

靠炙燒牛排餐點介紹

點排餐都會附上外酥內軟的香蒜麵包，這可是我們家孩子的最愛。

酥香的蒜香麵包他的吐司邊可是帶上微微焦香，這蒜香味更是大大加分，這是秒殺款！

B52轟炸雞

這是幾乎每桌都有點的人氣酥香炸物，口感果然是厲害，吃起來頗為飽嘴！

肉厚多汁，沾上靠炙燒牛排獨特的酸甜辣醬，更是翻倍美味。

美式炸脆薯/義式風味魷米花

秒殺款的大眾炸物一定要來上一份，這熱騰騰的美式炸脆薯，吃起來是格外酥香，很涮嘴。

義式魷米花更是有嚼勁，越咬越香，沾上番茄醬也很好吃。

這開胃菜吃好吃滿，再來就是主秀登場。這PS頂級菲力、安格斯黑牛，可是老婆心心念念的想試看看的餐點。

PS頂級菲力（6盎司）

這是連岳母大人都極為讚賞的牛排。鮮少會吃肉的岳母，除非是對她的味，不然她老人家都是淺嚐幾口就打完收工。

靠炙燒牛排的這款『PS頂級菲力』真的是讓岳母直接完食。

每隻牛只有5磅左右的菲力肉，這可是整頭牛最軟嫩的部分。

這太陽蛋也非常好吃。

嚴選頂級腰脊肉，少油筋，吃起來柔嫩、咬起來是鮮甜多汁，非常適合老人跟孩子的口感。

個人建議點5分熟，這牛排上桌剛好7分熟，口感、香氣可是非常棒。

靠炙燒牛排的這款菲力真的是厚度夠、香氣夠、水準也夠。

安格斯黑牛（7盎司）

兩片厚實油亮大隻佬等級的牛肉排鋪蓋在鐵板之上，這可是非常療癒。擁有完美油花的老饕級的安格斯黑牛肉，給你嫩肩里肌獨有的風味口感。

吃起來是格外鮮嫩多汁，肉香味十足，越咬可是越香，吃得到牛肉最原始的鮮甜風味。

碳烤豬排

鮮少吃到豬排是好吃的，大多去牛排館我都會點雞腿排的原因也在於此。

但他們的豬排真的是值得一吃。

有嚼勁，吃起來鮮甜多汁，肉排霸氣的厚度以及口感都是非常討喜。

必須一提的是他們的豬排不只肉香，更有獨特濃郁的醬香味，這可是堆疊出獨樹一幟的豬肉香氣！

不吃牛的朋友，豬排也能是你的最佳選項。

脆皮雞腿排

雞腿排是我的最愛，但對味的沒幾間，靠炙燒牛排的雞腿排也是必點的選項。

他們家的雞腿排也是大大一塊。

厚重的雞腿肉可是金黃酥脆又鮮嫩多汁，趁熱吃是焦香皮脆、鮮甜肉香那滋味真是無敵。

靠炙燒牛排食後感

其實牛排我們算常吃，但對自己的味卻是頗少。話說回來，這再好的肉也要有會料理的人來操作，才能呈現一份美味的排餐。

靠炙燒牛排堅持使用100%原塊肉來料理上桌。

他們的鐵板麵也很好吃，更能無限續麵。

擁有組合肉無法駕馭的柔嫩口感，肉汁自然鮮甜，口感濕潤吃起來就是不會乾柴，這就是原肉的絕對優勢。可以加入會員消費積點換餐點，更有限定滿額活動。

靠炙燒牛排是挑嘴老婆跟岳母大人都頗為讚揚的牛排店，光是鮮少吃肉的阿母都能夠完食就非常的不簡單。挑食的孩子也非常喜歡他們的雞腿排跟炸物，我個人也對於他們的豬排有深刻的印象。

再加上無論自助吧的各項餐點、飲品、冰品都迎合普羅大眾的口味，不會有所謂冷門的選項，樣樣都想吃，這也是可遇而不可求的，價格上也是貼近人心，這還不推爆。

靠炙燒牛排

店址：高雄市小港區宏平路332-1號

電話：07-8011066

營業時間：11:30–14:00 17:00–21:00（週末、例假日為全天候營業）（週一公休，設有免費特約停車場）

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文章來源：一對爸媽兩個娃的吃貨人生 FB：一對爸媽兩個娃的吃貨人生

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