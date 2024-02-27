此生必訪「世界最美5大花海」！日本花卷泡湯賞櫻、函館超巨大浪漫粉色星

旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）整理「此生必去最美花海推薦指南」，把全球賞花目的地一網打盡，除了最受國人青睞的日、韓櫻花，還推薦歐洲最美花海，特製「賞櫻地圖」一起參考。花季恰逢清明連假，今年只要多請假3天，就能一連爽放9天，正是賞花好時機！

日本北海道櫻花不但最晚開，品種還最特別。圖片來源｜欣傳媒

⬤ 日本花卷 – 浪漫泡湯賞櫻姿

享受完美春櫻假期

說到賞櫻大國，絕對少不了日本，推薦搭乘旅天下獨家包機台灣虎航直飛花卷航班，前往「花卷溫泉鄉」，此鎮建於1923年，現已成為備受歡迎的溫泉勝地，擁有4間飯店提供遊客住宿以外，還種有約1,000棵染井吉野櫻、紅枝垂櫻和八重櫻樹等，在這浪漫季節裡，泡完溫泉暖暖身後，沿著河畔伴隨微風徐徐悠閒散步賞櫻，欣賞粉紅櫻吹雪的動人春色。

函館「五稜郭公園」1600多棵櫻花樹沿著星形城郭盛開。圖片來源｜旅天下

⬤ 日本函館 – 北海道人氣賞櫻打卡勝地

徜徉星形粉紅花海

北海道櫻花不但最晚開，品種還最特別，以耐寒性強的「千島櫻」與「蝦夷山櫻」為主，蝦夷山櫻滿開時夾雜著茶色的葉子與粉紅色花瓣，且因氣候嚴寒，使蝦夷山櫻的色彩比本州所種植的還要濃郁。而北海道最令人印象深刻的賞櫻熱點，非國家特別史跡「五稜郭公園」莫屬，它是日本首座歐式築城要塞，1600多棵櫻花樹沿著星形城郭盛開，整排倒映於護城河水面的櫻花景色，美到令人屏息。花季尾聲時，櫻花凋落填滿護城河更是一大壯景！最後離開前，千萬別忘記到90公尺高的五稜郭塔展望台上，俯瞰壯觀星形櫻花，上帝視角美到哭！

韓國賞櫻多數人想到的是鎮海。圖片來源｜欣傳媒

⬤ 韓國清州 – 綿延不絕6.3公里櫻花大道

落櫻川上漂流超夢幻

提及韓國賞櫻，多數人想到的是鎮海、釜山、濟州和首爾等地區，但旅天下推薦擁有「東亞文化之都」美譽的「清州市」，因國際旅客對此地較陌生，賞櫻不用人擠人，且位於韓國中部內陸，相較都市來說，步調閑適慢活許多，十分適合深度旅行。去年下半年起，也陸續有韓國低成本航空復飛此地，台灣前往清州市變得更加方便。而清州賞櫻名所，即是貫穿整個市區的「無心川」，長達6.3公里的粉色櫻花大道沿著其綻放，到了落花時刻，又會為大道鋪上美麗花毯，景色怎麼拍怎麼美。

全世界最大鬱金香花園「荷蘭庫肯霍夫」。圖片來源｜旅天下

⬤ 荷蘭利瑟 – 鬱金香花海驚艷壯觀

世界最美花園必朝聖

每年3月底至5月中，全世界最大鬱金香花園「荷蘭庫肯霍夫」，盛開超過800 種、33公頃的繽紛鬱金香，到這裡可以搭乘遊船感受鬱金香的朝氣活力，建議安排3~4小時遊園。要是逛不夠，還能到庫肯霍夫鬱公園附近的「利瑟花田（Lisse）」租腳踏車遊花田，絕對是此生必朝聖的賞花景點。

比利時「哈勒森林」4、5月開滿風信子，宛如鋪上藍紫色的夢幻地毯。圖片來源｜旅天下

⬤ 比利時 – 探訪哈勒森林藍紫風信子花毯

尋找童話花仙子

堪稱人間仙境的比利時「哈勒森林（Hallerbos）」，如果還沒去過的，今年別再錯過了！每到4、5月，整座哈勒森林就會開滿風信子，宛如鋪上藍紫色的夢幻地毯，時而薄霧壟罩，增添神秘感，時而霧氣散去轉為晴天，陽光灑落花毯，彷彿走進童話故事裡，還能邂逅野兔、鹿，景色就像一幅畫，美得超犯規！

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300698