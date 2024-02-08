快訊

小年夜和普亭通話！習近平喊「一起經歷許多風浪」 強調捍衛各自國家主權

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年節氣氛爆表！ 海線最強雙宮廟「彩色燈龍海」 超美鏡拍環狀倒影 實在太壯觀了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
皆為鏡拍環狀倒影。圖／IG@double.leo.tw授權
皆為鏡拍環狀倒影。圖／IG@double.leo.tw授權

海線最強燈籠海在這裡！ 跟著攝影達人搶拍年節氣氛爆表的美麗燈籠海，而且只要一點小技巧就能拍出超美的燈籠環狀倒影，看見的網友都直呼「太壯觀了！」

義安宮彩繪燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權
義安宮彩繪燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權

IGer「double.leo.tw」發現海線的兩處宮廟在新春期間佈滿了燈籠長廊，一處是彰化縣的義安宮，有一整片白底彩繪燈籠，另一處則是位於台中梧棲的定安宮，有一整排不同底色的彩色燈籠，兩處相距不遠，春節走春遊海線時，可將美麗燈籠納入景點。

定安宮彩色燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權
定安宮彩色燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權

攝影達人更運用了鏡面倒影的技巧，只要拿著手機和隨身帶一面鏡子，擺在手機鏡頭前保持水平。就能拍出同心圓般的鏡拍環狀倒影，成品實在是非常的壯觀美麗！

義安宮彩繪燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權
義安宮彩繪燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權

地點：請搜尋「線西口厝義安宮」、「定安宮福德正神」

定安宮彩色燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權
定安宮彩色燈籠。圖／IG@double.leo.tw授權

編輯推薦

春節 走春

相關新聞

年節氣氛爆表！ 海線最強雙宮廟「彩色燈龍海」 超美鏡拍環狀倒影 實在太壯觀了

海線最強燈籠海在這裡！ 跟著攝影達人搶拍年節氣氛爆表的美麗燈籠海，而且只要一點小技巧就能拍出超美的燈籠環狀倒影，看見的網友都直呼「太壯觀了！」 IGer「double.leo.tw」發現海線的兩

秒飛北歐坐擁清新美景　霧上桃源享紓壓好時光

「霧上桃源」清境農場居高海拔1,750公尺，空氣清新、林木蒼鬱，坐擁8大特色景觀：國民賓館與博望新村、小瑞士花園、青青草原、高山牧情、生態體驗園區、特色步道、碧湖／翠湖、奇萊連峰，繽紛有趣，漫步其間可盡覽清境之美！

台南走春新景點+1！ 雅聞全新力作「湖濱療癒森林」試營運 4大浪漫「歐風玫瑰花園」超療癒

走春新景點！ 雅聞全新力作台南後壁「湖濱玫瑰森林」試營運 4大浪漫亮點「歐風主題花園」超療癒

開運必拍！精選全台最炸「6處炮仗花熱點」 春節限定「整條花廊、超高花瀑」震撼你的視覺感官

春節限定非拍不可！橘紅炮仗花洗版IG，網美、部落客們紛紛曬照打卡，以下小編盤點「全台6處炮仗花熱點」，提供大家連假走春拍照的絕佳景點，快閃路過也能拍...

期間限定到4月30日！搭「SIRAYA西拉雅號」彩繪列車 暢遊南台灣

【旅奇傳媒/編輯部報導】國營臺灣鐵路股份有限公司與交通部觀光署合作打造「西拉雅號彩繪列車」，設計師於寒冷的冬天，將毛衣套上於臺鐵 EMU800 型電車8節上，於嘉義－屏東區間不定期行駛，行駛期間：1/

一張鈔票飛香港！大灣區航空「飛香港1000元」超殺快閃 促銷期間、適用日期一次看

一張鈔票飛香港！大灣區航空為慶祝台北航線啟航一周年，祭出超值回饋「台北－香港」單程機票只要1,000元，年後再去香港玩一趟還不傷荷包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。