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年節氣氛爆表！ 海線最強雙宮廟「彩色燈龍海」 超美鏡拍環狀倒影 實在太壯觀了
海線最強燈籠海在這裡！ 跟著攝影達人搶拍年節氣氛爆表的美麗燈籠海，而且只要一點小技巧就能拍出超美的燈籠環狀倒影，看見的網友都直呼「太壯觀了！」
IGer「double.leo.tw」發現海線的兩處宮廟在新春期間佈滿了燈籠長廊，一處是彰化縣的義安宮，有一整片白底彩繪燈籠，另一處則是位於台中梧棲的定安宮，有一整排不同底色的彩色燈籠，兩處相距不遠，春節走春遊海線時，可將美麗燈籠納入景點。
攝影達人更運用了鏡面倒影的技巧，只要拿著手機和隨身帶一面鏡子，擺在手機鏡頭前保持水平。就能拍出同心圓般的鏡拍環狀倒影，成品實在是非常的壯觀美麗！
地點：請搜尋「線西口厝義安宮」、「定安宮福德正神」
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