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123木頭人！ 超神還原《魷魚遊戲》關卡場景 來華山朝聖打卡超大球型獎金池、○△☐限量周邊亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

快來和小女孩玩123木頭人！風靡全球的超人氣影集《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店，將在華山1914文化創意產業園區中4B館盛大登場！現場神還原劇中經典的關卡場景，讓大家一秒進入魷魚遊戲的世界，更帶來了全新限量商品，從鑰匙圈、椪糖幾何圖案T、托特包，到T-shirt、大學服、抱枕...等，讓大家融入濃濃的主題氛圍，春節走春打卡朝聖就選這裡吧！

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店，從入口處的繽紛色系樓梯、超人氣的123木頭人小女孩、緊張刺激的玻璃墊腳石橋，還有劇中累積獎金的超大型球型獎金池，不自覺的令人回想起那份緊張感，帶你一秒進入魷魚遊戲的世界，是今年春季絕對必逛的期間商店，一定要來拍照打卡！

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
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更特別推出百款正版授權全新商品，其中包含以劇中火紅的「椪糖」遊戲中的四個幾何圖案，所設計出的T-shirt、帽T，還有123木頭人的機器人小女孩系列，超多紅衣人的系列周邊，像是絨毛側背小包跟絨毛吊飾，以及有著魷魚遊戲LOGO的可愛地墊等，從T-shirt、帽T、鑰匙圈到托特包、抱枕，現場滿滿各式各樣的周邊等你帶回家！

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

滿滿的魷魚遊戲周邊，除了於華山文創的期間商店可以買到之外，也能於FANFANS粉粉《SQUID GAME》網站專區入手，消費999元即享官網免運，馬上手刀逛起來吧！

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供

《魷魚遊戲SQUID GAME 期間商店》

活動期間：即起至3/25(一)

營業時間：每日11:00－21:00(最後入場時間：20:30)

活動地點：華山1914文化創意園區 中4B館

圖／《魷魚遊戲 SQUID GAME》期間商店提供
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