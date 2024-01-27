台灣虎航班機臨時故障！ 高雄飛沖繩班機「延誤5小時起飛」 可全額退款

台灣虎航本月16日才剛復飛高雄往返沖繩，今(27日)就發生航機臨時故障情形，延誤長達5個小時，影響表定上午11點出發的台灣虎航IT288航班，直至下午4點5分才起飛。

上午7點航機B-50016機械異常，基於飛行安全進行檢修，並調度備用航機至高雄機場，致使台虎IT288航班延至下午4點05分起飛。

台灣虎航表示，上午已請客服發信給旅客，公告班機調度，旅客可辦理全額退款或免費更改7天內相同航點航班，另準備餐盒提供現場旅客，對於造成旅客的不便，致上最誠摯的歉意。