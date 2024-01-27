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高雄從未營業的「貨櫃精品酒店」驚傳5億求售！ 網傻眼：連開都沒開過就要賣了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
CÉSVI HOTEL 薩維思酒店。圖／翻攝Google map
CÉSVI HOTEL 薩維思酒店。圖／翻攝Google map

從未營業過就要賣掉了！ 位於高雄大立百貨前的「CESVI HOTEL薩維思酒店」，外型呈現精品貨櫃屋的美感，2023年曾一度傳出預計將開幕，沒想到近期驚傳將以5億元求售，讓網友感到傻眼直呼：都沒開過就要賣了！

CÉSVI HOTEL 薩維思酒店。圖／翻攝Google map
CÉSVI HOTEL 薩維思酒店。圖／翻攝Google map

一棟高雄人都不陌生的貨櫃型建物，在歷經停工又復工的循環後，2023年初曾傳出預計將開幕，當時消息讓不少高雄人歡呼「終於要開了」，沒想到，高雄在地粉絲團「高雄點」最新指出「2018完工至今從未營業，CÉSVI HOTEL 薩維思高雄貨櫃酒店開價5億元求售」，並加以註解為「開都沒開過就要賣了。」

薩維思酒店距離捷運中央公園站只要步行約8分鐘就到達，並擁有新崛江和漢神商圈的絕佳地利位置，不少在地人還在期待這棟全國最大的貨櫃精品酒店能順利開幕，卻驚傳要售出。

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