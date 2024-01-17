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「2024世界最熱門的25個旅遊城市」台北上榜了！冠軍獎落日本東京、亞軍頒給韓國首爾

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／聯合報資料照彙整
圖／聯合報資料照彙整

旅遊平台「Tripadvisor」常常會公布不同性質適合旅遊的景點。此次公怖「2024世界最熱門的25個旅遊城市」，台北市居然也上榜了，名列第25名！一起來看看原因吧。

圖／來自Seaisa Stats臉書粉專
圖／來自Seaisa Stats臉書粉專

首先前三名分別為越南下龍灣、韓國首爾與日本東京；第三名的越南下龍灣擁有鬼斧神工的石灰岩地質景觀，已被聯合國列為世界遺產；韓國首爾排名則位居亞軍，除了各式韓國美食外，繁華高樓與文化遺產統統有；而冠軍就是日本東京，強調賞櫻必去東京，還有豐富的漁獲與美食等，再加上人文與自然景點都能滿足，冠軍實至名歸。

台灣人喜歡到日本旅遊，圖為東京淺草寺。（歐新社）
台灣人喜歡到日本旅遊，圖為東京淺草寺。（歐新社）

首爾夜景。圖／東南旅行社提供
首爾夜景。圖／東南旅行社提供

而台灣台北此次名列第25名，文章特別說明許多小吃能用銅板價就能享受，另餐廳品質普遍良好，同時夜市小吃與在地美食或異國美食都非常多元，「吃貨」絕對會愛上。

圖／台北101提供
圖／台北101提供

夜市文化是台灣獨有的在地特色之一。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
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