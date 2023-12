「橘色惡魔」 旋風再襲台！ 10日首登高雄時代大道 表演曲目、網路直播、交通行程一次看

去年受邀來台參加國慶演出,廣受好評的日本京都橘高等學校吹奏樂部再度訪台了! 這回「橘色惡魔」預計將在台灣停留一週,除了今(10)日下午將在高雄活力登場,闊別一年再次訪台,陣仗比去年更盛大,來台成員數從88人增加到98人,預計在台灣停留7天,也會參加北一女校慶,更將在14日晚間帶來售票公演。

素有「橘色惡魔」稱譽的日本京都橘高校吹奏樂部,12月10日下午3點將在高雄夢時代時代大道進行台灣首演,令國內許多民眾期待不已。圖/高市府提供

「橘色惡魔」12月10日前進高雄,和5所高中職先後登台演出。市政府將在時代大道靠成功路側大片草地上架設500吋大型螢幕即時轉播,因應當日到場觀賞的人潮,時代大道接近中華路以及成功路側也將各架設一面300吋大型螢幕。演出過程將進行網路直播,包括高雄市政府、高雄市長陳其邁、中華文化總會的臉書粉絲專頁,以及高雄市政府、高雄市長陳其邁的YouTube 頻道都看得到。直播團隊將透過至少7個鏡位等多元視角,以全景、特寫、環繞等多種拍攝場景同步直播。

日本「橘色惡魔」12月再次訪台,首站會到高雄,12月10日將在時代大道演出,編制達98人,比去年盛大。記者王昭月/攝影

「橘色惡魔襲捲高雄」首場演出就獻給高雄人,五首曲目簡介如下:

一、進場曲名:We’re All in This Together,電影《歌舞青春》主題曲,展現高校青年熱力奔放氣氛

二、表演曲名:Winter games,為1988年冬季奧運會主題曲

三、表演曲名:Celebration,該曲結合流行音樂和放克音樂的元素,展現慶典活潑氛圍

四、表演曲名:September,曲風為歡樂場合炒熱氣氛首選,樂器搭配演奏隊伍變化,帶來視覺聽覺雙重饗宴

五、退場曲名為Les Champs-Élysées,法國歌曲融合流行樂、輕爵士,一秒帶聽眾感受濃厚法國風情

有「橘色惡魔」稱號的日本京都橘高校吹奏部,滿滿的活力為觀眾帶來精彩表演。記者許正宏/攝影

時代大道全線已自12月5日下午2時起啟動交通管制,將持續至12月11日凌晨12時止。建議民眾可選擇捷運及輕軌等大眾運輸前往,選擇捷運者,可搭乘紅線至R6凱旋站,捷運將加密班距以減少候車時間;選擇搭乘輕軌者,輕軌C3前鎮之星站、C5夢時代站可提供載客服務,不過,時代大道活動範圍內四處Youbike2.0配合管制暫停營運,另外,人潮壅塞時將啟動輕軌車站管制措施。

「橘色惡魔」這次來台的首場演出獻給高雄,10日下午3點將在夢時代前表演,11日早上9點在高雄承億酒店快閃演出,接著北上,12日早上8點45分在新北富士大飯店快閃演出,中午11點參加北一女校慶,晚間6點半則快閃西門紅樓,並於14日晚間於國家音樂廳舉辦售票音樂會,一路帶給大家超多驚喜!

