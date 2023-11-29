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大好時機！瘋搶旅遊優惠 高雄冬季國際旅展12月1日登場

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高雄旅行公會旅展提供多樣好康商品（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供
高雄旅行公會旅展提供多樣好康商品（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2023高雄市旅行公會冬季國際旅展將於12/1至12/4在高雄展覽館登場，遊客前往旅展搶優惠之餘，也可順遊高雄，除了可到山海河港各大知名景點、享受米其林餐廳或在地經典美食佳餚，更可前往最新改造並結合AR智慧科技的壽山動物園

▲高雄市旅行公會與高雄市政府觀光局共同邀請遊客逛高雄冬季旅展，並順遊高雄。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市旅行公會與高雄市政府觀光局共同邀請遊客逛高雄冬季旅展，並順遊高雄。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄冬季旅展是南台灣年底前最大檔的國際旅展，匯集海內外機構、公私部門共350多個攤位參展，旅展期間將祭出最夯行程、最殺優惠商品，不僅提供民眾寒假農曆春節出遊搶便宜、拿好康的機會，也為高雄帶來可觀的觀光商機。

▲高雄旅展有超過350攤位參展（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄旅展有超過350攤位參展（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府致力將高雄打造為國際級的演唱會城市，今年吸引多位國內、外知名歌手來高雄開唱，包括新好男孩、五月天、張惠妹、BLACKPINK、草蜢、Coldplay、梁文音等，吸引數十萬海內外粉絲到高雄追星，帶來可觀的觀光消費。2024年也將有One Republic、Ed Sheeran、Rod Stewart等大咖級藝人降臨高雄，帶來世界規格的演出，也讓觀光業者十分期待後續經濟效益，再結合高雄得天獨厚的暖暖冬陽，來高雄旅遊正是時候。今年冬季國際旅展現場，也整合海內外業者資源，祭出許多冬遊高雄相關優惠商品，絕對可以旅客讓來高雄買得放心、玩得開心、住得安心。

▲高雄冬季國際旅展將於12/1至12/4登場（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄冬季國際旅展將於12/1至12/4登場（圖為往年資料照片）。　圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局特別推薦遊客前往東高雄大旗美地區，走訪旗山老街、品嚐美濃客家菜、到六龜地區泡溫泉，或深入山區到茂林體驗原住民文化、欣賞紫斑蝶。此外，觀光局在成功改造壽山動物園後，近期更將壽山動物園變成全球首創的智慧動物園；不只推出壽山動物園APP，提供數位入園導覽，更結合AR提供虛擬動物合影、解謎包、動物大遷徙擂台賽等互動遊戲服務；同時，由黑猩猩舊籠舍改造而成的「光室咖啡」，也在園區內提供輕食餐飲服務，讓遊客還能進一步體驗並感受反思人與動物的關係，充滿教育意義，適合親子遊客前來造訪。更多活動資訊請於「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。

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