機票899元！虎航「2024夏季航班」開賣飛日韓 高雄旅展線上加碼再下殺
虎迷們設鬧鐘！台灣虎航2024夏季航班開賣，售票分為兩時間段，第一波由「尊榮虎會員」優先購票，第二波則開放全員開搶，飛日韓單程最低1,299元起。不僅如此，配合本週末的KITF高雄旅展，線上優惠也同步開跑，機票下殺899元，設好提醒、準備開搶測手速啦！
虎航2024夏季航班將於11/30起開賣，第一波為「尊榮虎會員」優先購票，將於11/30上午10點起至晚上11點59分，第二波則開放全員搶票，並自12/1上午10點起開賣至12/4，包含日本沖繩、岡山、茨城 、羽田、名古屋及韓國仁川、釜山、濟州等熱門航點，還有高雄飛日本航線可選，單程未稅最低1,299元起，搭乘期間為2024/3/31至2024/10/26。值得注意的是，第一波「尊榮虎會員」須於11/29晚上11點前完成符合資格之虎足跡登錄，相關資訊可見說明頁面。
此外，KITF高雄旅展將在本週末於高雄展覽館登場，展期自12/1起至12/4，線上優惠也同步開跑，單程最低899元起，飛往日韓、澳門、東南亞等超多航點，台北、台中及高雄出發統統有，出發期間則為2023/12/1至2024/3/30。
台灣虎航 2024夏季航班開賣資訊
【尊榮虎會員優先購票】
販售期間：2023/11/30 10:00～23:59
搭乘期間：2024/3/31～2024/10/26
注意事項：須於11/29 23:00前完成符合資格之虎足跡登錄
【全員開搶】
販售期間：2023/12/1 10:00～12/4 23:59
搭乘期間：2024/3/31～2024/10/26
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