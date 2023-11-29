機票899元！虎航「2024夏季航班」開賣飛日韓 高雄旅展線上加碼再下殺

不認Bug引眾怒！本月4日國旅飯店出現房價Bug，當時飯店業者表示「將如實際提供民眾住宿」，據報導也指出業者會「全數認帳」，沒想到28日所有Bug訂單竟被全數取消，引發網友不滿，痛批業者「大集團卻是小鼻子小眼睛」。

2023-11-29 12:35